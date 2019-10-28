​Karaköprü'den Yeni Yatırımlar Açıklaması: Sosyal Medyada Art Niyet Gösterildi

Karaköprü Belediyesi tarafından önceki gün Seyrantepe Mahallesinde yaklaşık maliyetleri 3 milyon TL olan Seyrantepe Komplekste; 4 Bin metrekarelik yeşil alan ve Amfi Alanı, 2 Bin metrekarelik alışveriş merkezi, 1200 metrekarelik semt pazarı ve mahalle muhtarlarının vatandaşlara daha iyi bir ortamda hizmet vermesi için yapılan muhtar evi hizmete sunuldu.Karaköprü Belediyesi yaptığı açıklamada;"Seyrantepe Mahallemizde bu denli önemli yatırımlara imza atılırken, sosyal medyada bazı hesaplar sadece muhtar evinin fotoğrafını kullanarak art niyet göstermiştir. Sosyal medyada yapılan bu asılsız propagandayı kınıyor, kazandırdığımız hizmetlerin Seyrantepeli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyoruz. Vatandaşlarımızın bu art niyetli hesapların asılsız propagandalarına itibar etmemelerini rica ediyoruz.Karaköprü Belediyesi olarak ilçemizde yaşayan 200 bin vatandaşımızın refahı ve mutluluğu için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.Editör: Ahmet Şen