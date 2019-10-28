​Saklı Cennet Halfeti, Tıbbi Bitkilerle Ekonomisine Katkı Sağlayacak

TBMM Tıbbi ve Aromatik Bitkileri Araştırma Komisyonu, Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesini ziyaret ettiler.TBMM Tıbbi ve Aromatik Bitkileri Araştırma Komisyonu, Şanlıurfa Çalışma Programı kapsamında Halfeti ilçesine geldiler.Belediye Başkanı Şeref Albayrak ile Halfeti’de görüşen komisyon üyesi AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Gülender Açanal ve diğer komisyon üyesi üyesi Milletvekilleri, Karagül serasında incelemelerde bulundular.Milletvekilleri, Karagül ve Mezopotamya sümbülünün dünyada yetiştiği tek yer olan Halfeti’de Başkan Albayrak’tan bilgi aldılar.Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak, konuyla ilgili yaptığı açıklama da, Karagül ile ilgili Tarım Bakanlığı bünyesinde her mevsim Karagül açmasıyla ilgili ortak çalışma yapılacağını belirterek destek sözü aldıklarını söyledi.Başkan Albayrak, Karagülün yanı sıra ilçede lavanta, kekik, adaçayı ve kimyon gibi tıbbi aromatik bitkilerin ekim alanlarının çoğaltılarak ekonomiye katkı sağlaması konusunda da fikir alışverişinde bulunduklarının altını çizdi.Editör: Ahmet Şen