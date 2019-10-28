​ŞUTSO HEYETİ’NİN YÖREX FUARI PROGRAMI SONA ERDİ

Başan Peltek ve Meclis Üyeleri, Oda Borsa İstişare Toplantısı’na katıldı

Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek, “Çok verimli bir program oldu”

ŞUTSO Heyeti, Antalya Ticaret Borsası öncülüğünde TOBB’un desteğiyle bu yıl 10’uncusu ANFAŞ Fuar Merkezi’nde düzenlenen ve Sizin oraların nesi meşhur’ sloganıyla düzenlenen, 7 bölgeden 81 il, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 18 kalkınma ajansı, yaklaşık 150 oda ve borsa ile toplam 647 katılımcı firmanın yer aldığı, Yöresel Ürünler Fuarının açılış törenine katılarak ilk etkinliğini gerçekleştirildi.Heyet daha sonra, Şanlıurfa standında Eski Gıda Tarım Hayvancılık Bakanı Kutbettin Arzu, TOBB Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu, Şanlıurfa Eski Vali Yardımcısı Tarık Açıkgöz, Gazeteci Yavuz Donat’ı ağırladı. Standa gelen Şanlıurfa yöresel ürünlerini yakından görmek ve tanımak isteyen ziyaretçilerle yakından ilgilendi.Heyette yer alan, ŞUTSO Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek, Meclis Üyeleri Mustafa Sonekinci ve Fethi Şeker, TOBB Başkanı M.Rifat Hisarciklioğlu başkanlığında Oda Borsa Başkanları’nın katılımıyla gerçekleştirilen Oda Borsa İstişare Toplantısı’na katıldı. Toplantıda, Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek; Pamuk üretiminde yaşanan problemlerin çözülmesi, Meclis Üyemiz Fethi Şeker de ithalat ve ihracatçıların Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ile ilgili yaşadığı sıkıntıların giderilmesi ve ilimizde özel üniversite kurulması için girişimlerde bulunulması yönünde taleplerini dile getirdi.Heyet, ATSO Başkanı Davut Çetin ile Antalya Kültür ve Sanat Merkezi'nde bir araya geldiYönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Yetim, Meclis Başkan Yardımcısı Vedat Polat, Şanlıurfa Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya ile Yönetim Kurulu ve Meclis Üyelerimiz, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin ile Antalya Kültür ve Sanat Merkezi'nde bir araya geldi. Şanlıurfa Heyetini ağırlayan ATSO Başkanı Davut Çetin, heyete Antalya'nın potansiyelini ve yatırım alanlarını anlatarak işbirliği çağrısı yaptı. Daha Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek, Şanlıurfa Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya ve ATSO Başkanı Davut Çetin günün anısına karşılıklı plaket takdiminde bulundu.Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek ve Meclis Üyelerimiz; Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr.Hasan Maral ve Turizm Aş. Genel Müdürü Mehmet Uncu'nun da konuşmacı olarak yer aldığı "Coğrafî İşaret Sisteminde Yönetişim Denetim ve Aile Çiftçiliği Temelinde Örgütlenme" konulu panele katıldı.Yörex Fuar programının ardından bir değerlendirme yapan ŞUTSO Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek, “Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası, Şanlıurfa Ticaret Borsası, Siverek Ticaret ve Sanayi Odası, Karacadağ Kalkınma Ajansı ve Şanlıurfa Turizmi Geliştirme A.Ş.’nin destekleriyle gerçekleştirilen bu organizasyon, çok verimli bir program oldu. İnşallah tüm organizasyonlarda bu birlik ve beraberliği yaşamaya devam edeceğiz. Tarım potansiyeli, üretim kültürü, coğrafi yapısı ve kültürel çeşitliliği ile geleneksel ve yerel ürünler bakımından ülkemizin en zengin kenti olan Şanlıurfa’nın da bu fuarda yer alması, yöresel ürünlerimizin tanıtımı yönüyle oldukça etkin bir çalışma oldu. Yöresel ürünlerimizin markalaşması ve ticari değer kazanması çerçevesinde önemli bir merkez olan YÖREX’in, sektörde yer alan firmaların iş birliğine zemin hazırlayacağını ve ekonomik canlanmaya da katkı sunacağını düşünüyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.Editör: Ahmet Şen