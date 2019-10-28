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Bu haber 28 Ekim 2019 11:00:37 Tarihinde eklenmiştir.

BAŞKAN ÖZYAVUZ’UN 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI MESAJI

Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz; Cumhuriyetin 96’ıncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

BAŞKAN ÖZYAVUZ’UN 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI MESAJI

“Demokratik idarenin tam ve mükemmel bir ifadesi olan, yüksek ahlaki değer ve niteliklere dayanan, erdemli, faziletli insanlar yetiştiren aynı zamanda halkın gelişimini ve yükselişini sağlayan Cumhuriyet’imizin 96’ıncı kuruluş yıldönümünü kutlamanın gururu içerisindeyiz.

Milli egemenlik çatısı altında; ırk, din, dil ve cemiyet farkı gözetmeksizin idare edilenlerle idare edenleri demokrasi çizgisinde buluşturan Cumhuriyet, milletin kendi egemenliğini kullandığı Devlet yapısıdır. Türk milleti olarak bu idareye çok büyük zorluklardan sonra kavuştuk. Vatan toprakları üzerinde oynanan iç ve dış tehditlere karşı omuz omuza vererek tarihin az şahit olduğu bir Kurtuluş Savaşı başlatmış ve tarihimize yaraşır bir mücadele örneği vererek Cumhuriyeti kurduk. Bugün yıl dönümünü kutladığımız Cumhuriyetimizin, simgesi olan al yıldızlı bayrağımız rengini bağımsızlık ve hürriyetimiz uğruna can vermiş şehitlerimizin kanından almaktadır.

Bizler bu anlamlı günde vatanın bağımsızlığı için gözlerini kırpmadan canlarını verenleri hiçbir zaman unutmayacağız. 

Cumhuriyetimizin 100. yılında belirtilen hedeflere ulaşmak ve ülkemizi muassır medeniyetlerin üzerine çıkarmak için aldığımız görevi layıkıyla yerine getirmek uğruna bıkmadan yorulmadan çalışacağız.
Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk milletinin her alanda çağdaş medeniyet seviyesine ulaşması amacıyla Cumhuriyetin ilelebet bağımsız yaşamasını istemiş ve “Cumhuriyet; fikren, ilmen ve bedenen kuvvetli ve yüksek seciyeli muhafızlar ister” diyerek gelecek kuşaklara emanet etmiştir.

Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü, ve aziz şehitlerimizi rahmet dilekleriyle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükran duygularıyla anıyor, tüm halkımızın Cumhuriyet Bayramı kutluyor, saygılarımı sunuyorum.”





Editör: Ahmet Şen
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BAŞKAN ÖZYAVUZ’UN 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI MESAJI
BAŞKAN ÖZYAVUZ’UN 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI MESAJI
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