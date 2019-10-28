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Bu haber 28 Ekim 2019 12:00:35 Tarihinde eklenmiştir.

​Türk Telekom, Siber Saldırıya Uğradı

Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, “Saldırı, Türkiye’nin bilgi, iletişim ve teknoloji şirketi Türk Telekom’un alanında yetkin siber güvenlik uzmanları tarafından zamanında müdahale edilerek durdurulmuştur” dedi.

​Türk Telekom, Siber Saldırıya Uğradı

Türk Telekom'dan 27 Ekim 2019 Pazar günü yaşanan ‘Siber Saldırı' ile ilgili açıklama geldi.


 

Saldırıya Müdahale Edildi

Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç'ın yazılı açıklamasında saldırının zamanında müdahale ile durdurulduğu aktarıldı.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı: “27 Ekim 2019 Pazar günü yaşanan ‘Siber Saldırı' ile ilgili Türk Telekom olarak halkımızı ve paydaşlarımızı bilgilendirme sorumluluğumuz çerçevesinde Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç açıklamada bulunmuştur:

“Dünyada pek çok kurumun hatta devletlerin maruz kalabildiği siber saldırılardan birini biz de ülkemizdeki bazı kuruluşlara yönelik olarak yaşamak durumunda kaldık. Saldırı, Türkiye'nin bilgi, iletişim ve teknoloji şirketi Türk Telekom'un alanında yetkin siber güvenlik uzmanları tarafından zamanında müdahale edilerek durdurulmuştur. Ülkemizin en büyük Siber Güvenlik Merkezine sahip olan şirketimizin aldığı önlemlerle yurt içi ve yurt dışı internet trafiği herhangi bir olumsuzluğa meydan vermeksizin normal seyrinde devam etmektedir.
Diğer operatör ve servis sağlayıcılarını da etkilemiş olan saldırıya karşı bu kuruluşlar da bildiğimiz kadarıyla gereken çalışmaları yürütmektedirler. Benzer durumlar her zaman olabilir. Önemli olan buna karşı hazırlıklı olmaktır. Türk Telekom'un her türden saldırıya karşı savunma sistemi sağlamdır. Vatandaşlarımızın iletişim teknolojilerinden huzur içinde yararlanması birinci önceliğimizdir.”




Editör: Ahmet Şen 


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Teknoloji
​Türk Telekom, Siber Saldırıya Uğradı
​Türk Telekom, Siber Saldırıya Uğradı
Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, “Saldırı, Türkiye’nin bilgi, iletişim ve teknoloji şirketi Türk Telekom’un alanında yetkin siber güvenlik uzmanları tarafından zamanında müdahale edilerek durdurulmuştur” dedi.
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