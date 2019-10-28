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Bu haber 28 Ekim 2019 10:00:19 Tarihinde eklenmiştir.

​Düğün Fotoğrafçısının Korkunç Sonu! Yanarak Can Verdi

Düğün fotoğrafçısı gencin kullandığı otomobilin refüjdeki ağaca çarparak alev alması sonucu çıkan yangında sürücü feci şekilde hayatını kaybetti.

​Düğün Fotoğrafçısının Korkunç Sonu! Yanarak Can Verdi

Olay, bugün sabaha karşı saat 04.00 sıralarında Isparta - Atabey Karayolu üzerindeki İslamköy mevkisi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, plakası öğrenilemeyen otomobil ile seyir halinde olan 24 yaşındaki düğün fotoğrafçısı Hasan Hüseyin Koç, sabaha karşı İslamköy yakınlarında otomobilin kontrolden çıkması sonucu ağaca çarptı.



 

Otomobilin İçinde Yanarak Can Verdi

Çarpmanın etkisiyle otomobilde çıkan yangın, bir anda büyüyünce aracından çıkamayan Koç, yanarak feci şekilde can verdi. Bir süre sonra çevredekiler tarafından durumun haber verilmesiyle birlikte, olay yerine 112 acil servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekiplerin yaptığı söndürme çalışmaları sonrasındaki kontrolde, Koç'un yanmış cansız bedeniyle karşılaşıldı.
Talihsiz gencin cansız bedeni daha sonra cenaze nakil aracına konularak hastane morguna sevk edildi. Öte yandan kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.


Editör: Ahmet Şen 
 
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