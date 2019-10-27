​Suriyeli Şahıs, Eniştesini Bıçaklayarak Öldürdü

Suriyeli Uyruklu ile Enişte Arasında Tartışma Çıktı

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde İzmir’in Bayraklı ilçesine bağlı Adalet Mahallesi'nde meydana geldi.Suriye uyruklu olduğu öğrenilen A.A. ile eniştesi Hasan Muhammed A. arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.A, Hasan Muhammed A.'yı boğazından ve göğsünden bıçakla yaraladı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Acil Servis ekiplerince Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Hasan Muhammed A, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Polis ekipleri, olay yerinden kaçan A.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.Editör: Ahmet Şen