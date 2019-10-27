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Bu haber 27 Ekim 2019 14:00:07 Tarihinde eklenmiştir.

​Arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı

İki grup arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan taşlı sopalı, silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

​Arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye’nin Kadirli Tozlu köyünde Okan P. ve Cafer P. ile Tarık G., Muhammet G. Halil K. arasında köyde bulunan anlaşmazlığın olduğu tarlada tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. 



 

Köyde Geniş Güvenlik Önlemleri Alındı

Önce sopaların kullanıldığı kavgada tüfekle de ateş edildi. Kavgada 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından yaralıları ambulanslarla Kadirli Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaralılardan Tarık G. (50) hayatını kaybetti. Diğer yaralıların ilçede ki çeşitli hastanelerde tedavileri sürüyor. Jandarma olayın yaşandığı köyde geniş güvenlik tedbirleri aldı. Olaya ilgili soruşturma sürüyor.





Editör: Ahmet Şen 
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Asayiş
​Arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı
​Arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı
İki grup arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan taşlı sopalı, silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1’i ağır 3 kişi yaralandı.
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