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Bu haber 27 Ekim 2019 13:00:41 Tarihinde eklenmiştir.

Ekmek Arası Hırsızlık! Soyunma Odasını Soydu

Bir spor salonunun soyunma odasına girerek dolaplardaki değerli eşyaları çalan şüpheli yakalandı. Şahsın çaldığı değerli eşyaları yanında getirdiği ekmeğin içinde sakladığı belirlendi.

Ekmek Arası Hırsızlık! Soyunma Odasını Soydu

Edinilen bilgiye göre, Bartın’da özel bir spor merkezine giden üniversite öğrencisi M.İ. salonun soyunma odasında diğer spor yapmak için gelenlerin dolaplarını açarak ve bu esnada spor merkezinde bulunan vatandaşların değerli eşyalarını çaldı. 



 

Çalınan Paralar Ekmek Arasında Çıktı

Şikayetin ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince yakalanan şüphelinin çaldığı paraların bir kısmını ekmek arasına sakladığı belirlendi. İncelemelerde M.İ.’nin değişik tarihlerde spor salonuna gelen diğer müşterilerden de hırsızlık yaptığı tespit edildi. M.İ. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.




Editör: Ahmet Şen 
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Ekmek Arası Hırsızlık! Soyunma Odasını Soydu
Ekmek Arası Hırsızlık! Soyunma Odasını Soydu
Bir spor salonunun soyunma odasına girerek dolaplardaki değerli eşyaları çalan şüpheli yakalandı. Şahsın çaldığı değerli eşyaları yanında getirdiği ekmeğin içinde sakladığı belirlendi.
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