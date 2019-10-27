​Muhtarlık binasına saldırı

Muhtarlık Binası Tahrip Edildi

Alınan bilgiye göre, Olay Mersin’in Tarsus ilçesinde yaşandı. Orhun Caddesi üzerinde bulunan Altaylılar Mahallesi muhtarlık binasına gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce saldırı düzenlendi.Bina çevresinde bulunan çiçek saksılarının kırıldığı, bankların tahrip edildiği görüldü. Sabah saatlerinde durumu gören vatandaşlar Mahalle Muhtarı Perihan Özcan'a bilgi verdi. Ardından emniyet güçlerine durum bildirildi. Muhtar Perihan Özcan, saldırıyı kınarken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.Editör: Ahmet Şen