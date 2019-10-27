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Bu haber 27 Ekim 2019 08:00:21 Tarihinde eklenmiştir.

4 Bin Kişilik ​Bedava Döner Kuyruğu!

Bir iş yerinin bedava döner dağıttığını duyan vatandaşlar metrelerce kuyruk oluşturdu.

4 Bin Kişilik ​Bedava Döner Kuyruğu!

Ordu'nun Altınordu ilçesinde Köprübaşı mevkiinde mart ayında faaliyete başlayan işyeri, hedeflediği satış rakamına ulaşınca yarım ton bedava döner dağıttı. Bedava döner dağıtıldığını duyan vatandaşlar ise iş yerinin bulunduğu yere akın etti. Vatandaşlar, bedava dağıtılan dönerden almak için adeta birbirleriyle yarıştı. Sıraya giren yüzlerce kişi, onlarca metrelik kuyruk oluşturdu.



 

300 Bin Döner Satıldı

İşyeri sahibi İlter Alişan, “Mart ayında işyerimizi açarak faaliyetimize başlamıştık. Kendimize bir hedef koyduk. 300 bin döner ekmek satışına ulaşınca bir günlüğüne bedava satış yapmayı hedefledik. Dün itibarıyla 300 bin döner-ekmek satışını gerçekleştirdik. Bugün de 4 bin kişiye döner ekmek dağıttık. Herkese afiyet olsun” dedi.

Döner yemek için sırada bekleyen vatandaşlar da ücretsiz döner ve ayran ikramında bulunan işyerine teşekkür etti.


Editör: Ahmet Şen 

 
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