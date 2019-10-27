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Bu haber 27 Ekim 2019 00:00:41 Tarihinde eklenmiştir.

Binlerce Vatandaş Başvurdu!Mahkemesiz İsim Değişikliği İçin Son Günler!

Ad ve soyadında yazım ve imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmasından kaynaklanan anlam değişikliklerinin mahkeme kararı aranmaksızın değiştirilmesine imkân sağlayan uygulama büyük ilgi gördü. Bugüne kadar 188 bin 129 kişi soyadını değiştirdi, 74 bin 708 kişi ismini düzeltti. Bir kereye mahsus mahkeme kararı aranmaksızın değiştirilebilmesine olanak sağlayan uygulama 3 Kasım 2019 tarihinde sona erecek.

Binlerce Vatandaş Başvurdu!Mahkemesiz İsim Değişikliği İçin Son Günler!

Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7039 sayılı Kanun geçen yıl Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Nüfus Hizmetleri Kanunu’nunda yapılan bu değişiklikle Soyadı Kanunu’nun 3’üncü maddesine aykırı yazılan, yazım ve imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmasından kaynaklanan anlam değişlikleri bulunan ad ve soyadları il ve ilçe idare kurulunun vereceği kararla bir kereye mahsus mahkeme kararı aranmaksızın değiştirilebilecekti.




 

Hatalı Yazılan İsimler Mahkemesiz Değiştirildi

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, ad ve soyadının değiştirilmesine yönelik talepleri geçen yıl Aralık ayından itibaren ülke genelinde almaya başlamıştı. Bu kapsamda, ülke genelinde il, ilçe nüfus müdürlüklerine ismini düzeltmek, soyadını değiştirmek için isteyenler yoğun başvuru bulundu. Başvurular kapsamında 74 bin 708 kişinin soyadı mahkeme kararı aranmaksızın değiştirildi. Hatalı yazılan 74 bin 708 kişinin ismi il, ilçe idare kurulu kararı ile bir kereye mahsus mahkeme kararı aranmaksızın düzeltildi.



 

İsim düzeltmeye yoğun talep İstanbul’dan geldi

En çok ad düzeltmesi yapılan il ise 13 bin 442 adet ile “İstanbul” oldu. İstanbul’un ardından 5 bin 23 adet ile “Ankara”, 3 bin 114 adet ile “İzmir”, 2 bin 367 adet ile “Diyarbakır”, 2 bin 245 adet ile “Antalya”, 2 bin 36 adet ile “Bursa”, 2 bin 32 adet ile “Adana”, bin 878 adet ile “Kocaeli”, bin 804 adet ile “Konya” en çok ad düzeltmesi yapılan iller olarak sıralandı.


Ülke genelinde düzeltilmesi talep edilen kadın ad ve soyadı istatistiklerine göre; kadınlarda en çok düzeltmesi yapılan ad 655 adet ile “Rabiye”, 2 bin 26 adet ile “top” soyadı oldu.Ülke genelinde düzeltilmesi talep edilen erkek ad ve soyadı istatistiklerine göre ;erkeklerde en çok düzeltmesi yapılan ad 409 adet ile “Ümüt” adı, 2 bin 523 adet ile “TOP” soyadı oldu.




 

Kimler başvurabiliyor?

Ad ve soyadlarında noktalama işareti eksiliği, harf eksikliği ve düzeltme işareti eksikliği bulunanlar ve değiştirmek isteyenler, (Yasmin/ Yasemin, Memet/ Mehmet, Melhat/Melahat, Çığdem/Çiğdem, Alı/Ali, Nıhal /Nihal, Ulku/Ülkü, Adem/Âdem, Bilal/Bilâl, Kazım/Kâzım, Kamil/Kâmil, vb.) 2525 sayılı Soyadı Kanununda belirtilen, umumi edeplere uygun olmayan ve gülünç soyadı olduğu değerlendirilenler, (Yalak, Kalas, Sıçan, Deli, Koyun, Top, Boynuz, Ördek vb.) Ayrı yazılmış olan adların birleştirilmesini (Ayşe Gül/ Ayşegül) ya da bitişik şekilde yazılmış olan adların ayrı yazılmasını (Mehmetcan/Mehmet Can) talep edenler, İl ve ilçe idare kurullarına başvuru yapabiliyor. Ad ve soyadlarındaki yazım yanlışlarını değiştirmek isteyenler bulunduğu yerleşim yerindeki nüfus müdürlüğüne müracaat edebiliyor. Yerleşim yeri dışındaki nüfus müdürlüklerine yapılan müracaatlar ise kabul edilmiyor. Yurt dışında bulunanlar ad ve soyadı değişikliğine ilişkin talepleri için dış temsilciliklere başvuru yapabiliyor.




 

Uygulama 3 Kasım 2019 tarihine kadar devam edecek

Uygulama sayesinde ad ve soyadlarının düzeltlmelerine yönelik mahkemelerin iş yükü azaltıldığı gibi bürokratik süreçlerde kısaltıldı. Ad ve soyadındaki yazım ve imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmasından kaynaklanan anlam değişikliklerinin il ve ilçe idare kurulunun vereceği kararla bir kereye mahsus mahkeme kararı aranmaksızın değiştirilebilmesine olanak sağlayan uygulama 3 Kasım 2019 tarihine kadar devam edecek. 




Editör: Ahmet Şen 
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Binlerce Vatandaş Başvurdu!Mahkemesiz İsim Değişikliği İçin Son Günler!
Binlerce Vatandaş Başvurdu!Mahkemesiz İsim Değişikliği İçin Son Günler!
Ad ve soyadında yazım ve imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmasından kaynaklanan anlam değişikliklerinin mahkeme kararı aranmaksızın değiştirilmesine imkân sağlayan uygulama büyük ilgi gördü. Bugüne kadar 188 bin 129 kişi soyadını değiştirdi, 74 bin 708 kişi ismini düzeltti. Bir kereye mahsus mahkeme kararı aranmaksızın değiştirilebilmesine olanak sağlayan uygulama 3 Kasım 2019 tarihinde sona erecek.
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