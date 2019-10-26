Bebeğimizin Cinsiyeti Kız Dedi! Eşi İşkence Etti!

NTV’de yer alan habere göre alkol ve kumar düşkünü olan eş İbrahim E. karısından yeni doğacak olan çocuğunun kız olacağını duyunca eşine 3 gün boyunca işkence yaptı.
İşkence Sonucu Bebeğini KaybettiGonca Sadıklı daha önceden de eşinden şiddet görüyordu fakat eşiyle yaşamaya devam etti. Sadıklı hamileliğinin 8. ayında eşinin uyguladığı şiddet sebebiyle bebeğini kaybetti. Hastanede tedavi gören Sadıklı, arası düzelir umuduyla İbrahim E. ile yaşamaya devam etti.
Ayrılmak İsteyince Şiddet UyguladıGeçen yıl ayrılmaya karar veren Sadıklı bu kararı sebebiyle eşinden yine şiddet gördü ve hastahaneye kaldırıldı. Tedavisinden sonra çareyi polise gitmekte bulan Sadıklı, şikayetçi oldu. İbrahim E. hakkında bir ay evden uzaklaştırma kararı verildi
Editör: Ahmet Şen
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