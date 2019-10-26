Bebeğimizin Cinsiyeti Kız Dedi! Eşi İşkence Etti!

İşkence Sonucu Bebeğini Kaybetti

Ayrılmak İsteyince Şiddet Uyguladı

NTV’de yer alan habere göre alkol ve kumar düşkünü olan eş İbrahim E. karısından yeni doğacak olan çocuğunun kız olacağını duyunca eşine 3 gün boyunca işkence yaptı.Gonca Sadıklı daha önceden de eşinden şiddet görüyordu fakat eşiyle yaşamaya devam etti. Sadıklı hamileliğinin 8. ayında eşinin uyguladığı şiddet sebebiyle bebeğini kaybetti. Hastanede tedavi gören Sadıklı, arası düzelir umuduyla İbrahim E. ile yaşamaya devam etti.Geçen yıl ayrılmaya karar veren Sadıklı bu kararı sebebiyle eşinden yine şiddet gördü ve hastahaneye kaldırıldı. Tedavisinden sonra çareyi polise gitmekte bulan Sadıklı, şikayetçi oldu. İbrahim E. hakkında bir ay evden uzaklaştırma kararı verildiEditör: Ahmet Şen