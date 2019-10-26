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Bu haber 26 Ekim 2019 23:00:54 Tarihinde eklenmiştir.

Bebeğimizin Cinsiyeti Kız Dedi! Eşi İşkence Etti!

Gonca Sadıklı isimli vatandaş bebeğinin cinsiyetini paylaştığı eşi İbrahim E.'den 3 gün boyunca işkence gördü.

Bebeğimizin Cinsiyeti Kız Dedi! Eşi İşkence Etti!

NTV’de yer alan habere göre alkol ve kumar düşkünü olan eş İbrahim E. karısından yeni doğacak olan çocuğunun kız olacağını duyunca eşine 3 gün boyunca işkence yaptı.



 

İşkence Sonucu Bebeğini Kaybetti

Gonca Sadıklı daha önceden de eşinden şiddet görüyordu fakat eşiyle yaşamaya devam etti. Sadıklı hamileliğinin 8. ayında eşinin uyguladığı şiddet sebebiyle bebeğini kaybetti. Hastanede tedavi gören Sadıklı, arası düzelir umuduyla İbrahim E. ile yaşamaya devam etti.


 

Ayrılmak İsteyince Şiddet Uyguladı

Geçen yıl ayrılmaya karar veren Sadıklı bu kararı sebebiyle eşinden yine şiddet gördü ve hastahaneye kaldırıldı. Tedavisinden sonra çareyi polise gitmekte bulan Sadıklı, şikayetçi oldu. İbrahim E. hakkında bir ay evden uzaklaştırma kararı verildi



Editör: Ahmet Şen 
 
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Asayiş
Bebeğimizin Cinsiyeti Kız Dedi! Eşi İşkence Etti!
Bebeğimizin Cinsiyeti Kız Dedi! Eşi İşkence Etti!
Gonca Sadıklı isimli vatandaş bebeğinin cinsiyetini paylaştığı eşi İbrahim E.'den 3 gün boyunca işkence gördü.
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