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Bu haber 26 Ekim 2019 22:00:31 Tarihinde eklenmiştir.

​Erdoğan: 40-50 yaşında emekli mi olur?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, vatandaşlarla sohbeti sırasında emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusu soruldu. Erdoğan verdiği cevapta, "40-50 yaşında emekli mi olur?" oldu.

​Erdoğan: 40-50 yaşında emekli mi olur?

Fenerbahçe Kongre Üyeliği'nde 25 yılı doldurarak Yüksek Divan Kurulu Üyesi olma hakkı kazanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Faruk Ilgaz Tesisleri'ne geldi.

Fenerbahçe Kulübü'nde 25 yıllık kongre üyeliğini tamamlayarak Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Üyesi olma hakkı kazanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, plaketini almak üzere Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük ve Fenerbahçe yönetim kurulu kapıda karşıladı.

 

Erdoğan’dan EYT Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Faruk Ilgaz Tesisleri'ne giriş yapmadan önce uğradığı bir kafede vatandaşlarla sohbet etti.

NTV'nin aktardığına göre burada vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusuyla ilgili kendisine yöneltilen soruya şu yanıtı verdi:
"Ne yapalım? 40 yaşında emekli mi olalım? 40 yaşında, 50 yaşında emekli mi olur? Sağlığı bozuk olanlar zaten primlerini ödemişse emekli olur."



Editör: Ahmet Şen 
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