​Erdoğan: 40-50 yaşında emekli mi olur?

Erdoğan’dan EYT Açıklaması

Fenerbahçe Kongre Üyeliği'nde 25 yılı doldurarak Yüksek Divan Kurulu Üyesi olma hakkı kazanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Faruk Ilgaz Tesisleri'ne geldi.Fenerbahçe Kulübü'nde 25 yıllık kongre üyeliğini tamamlayarak Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Üyesi olma hakkı kazanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, plaketini almak üzere Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük ve Fenerbahçe yönetim kurulu kapıda karşıladı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Faruk Ilgaz Tesisleri'ne giriş yapmadan önce uğradığı bir kafede vatandaşlarla sohbet etti.NTV'nin aktardığına göre burada vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusuyla ilgili kendisine yöneltilen soruya şu yanıtı verdi:"Ne yapalım? 40 yaşında emekli mi olalım? 40 yaşında, 50 yaşında emekli mi olur? Sağlığı bozuk olanlar zaten primlerini ödemişse emekli olur."Editör: Ahmet Şen