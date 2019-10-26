​Gözün Aydın Olsun Birecik, OSB’de İlk Fabrikanın Temeli Atıldı

Kaymakam Dr. Fatih ÇELİKKAYA, Birecik Belediye Başkan Yardımcısı Adnan YAŞAR, Birecik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sadettin BİLGİN, Birecik Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet YENİÇELEN Birecik Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkan Yrd. Ahmet DADAK Birecik, Ak Parti İlçe Başkanı Abdulvahap AKTAR, Birecik Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Zeki KAÇAN ve OSB Müdürü Muhammed DEMİR Birecikli işadamlarının katılımlarıyla düzenlenen törenle, Birecik OSB’ye kurulacak ilk fabrikanın temeli, kesilen kurban ve yapılan dualar eşliğinde atıldı.Prefabrik sanayi yapıları üretecek, ilk etapta 30 kişiye istihdam sağlayacak, bu istihdam sayısını 100 kişiye çıkarmayı hedefleyen ve Birecik OSB’de ilk fabrika olma özelliği taşıyacak olan Ar-Ge Prefabrik Yapı Fabrikası, yakın bir zamanda tamamlanarak üretime geçecek.Fabrika yetkilisi Bekir CULBAN’a hayırlı olması temennisinde bulunan Kaymakamımız, ve Odamız Başkanı ilçemizde yapmış oldukları yatırımlardan dolayı kendilerine teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.Editör: Ahmet Şen