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Bu haber 26 Ekim 2019 17:30:35 Tarihinde eklenmiştir.

TİM Yardım Tırları Yola Çıktı! Şanlıurfa’da Dağıtılacak

​ Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Barış Pınarı Harekatı’na sınırı olan bölgelerde yaşayanlara insani yardım sağlamak amacıyla başlattığı “Birliklerimiz Birlikteliğimizdir” kampanyası kapsamında hazırladığı insani yardım malzemelerini taşıyan tırlar, Gaziantep'ten, Kilis ve Şanlıurfa’da dağıtılmak üzere yola çıktı.

TİM Yardım Tırları Yola Çıktı! Şanlıurfa’da Dağıtılacak

İçerisinde battaniye, halı, ayakkabı, giyim eşyası, gıda gibi temel ihtiyaç maddelerinin yer aldığı 35 tırlık insani yardım malzemesi, Türk Kızılay koordinasyonunda Kilis’in Göktaş, Ceritler, Karacaören köyleri ve Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde yaşayan ihtiyaç sahibi 250 aileye dağıtılacak. Yardım malzemelerinin yola çıktığı Gaziantep Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliği merkez binası önünde gerçekleştirilen törene Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, TİM Başkanı İsmail Gülle, Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliği Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, İhracatçı Birlik Başkanları ve TİM üyelerinin yanı sıra Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan katıldı.



 

TİM’den Barış Pınarı Harekatına Destek

Törende konuşan Vali Davut Gül, Türkiye’nin dünyada terörle mücadele eden ender ülkelerden olduğunu söyleyerek “Sayın cumhurbaşkanımızın önderliğinde Türk Silahlı Kuvvetleri terörle mücadele etmek için Suriye’nin kuzeyinde Barış Pınarı Harekatını başlattı. Bizim devlet olarak meselelere bakış açımız etnik ya da mezhepsel değil. Biz ilkeleri olan bir devletiz ve dünyada terörle mücadele yapan ender ülkelerden bir tanesiyiz. Bizim için terörün mensubiyetinin kim olduğu çok önemli değil. Teröre terör olarak, teröriste terörist olarak muamele ederiz. Silahlı kuvvetlerimiz mücadele ederken, bunun yumuşak gücüne de ihtiyaç var. İşte burada TİM gibi, Kızılay gibi kuruluşların, hayırseverlerin bu anlamda sivil toplum kuruluşlarının alanda olması devletin terörle mücadeledeki politikayı daha da güçlendirmiş oluyor. Ben başta TİM Başkanı İsmail Gülle olmak üzere katkı sunan bütün ekibine, hayırseverlere, Türk Kızılay’ına teşekkür ediyor, hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.



 

250 Aileye Yardım Gönderiliyor

TİM Başkanı İsmail Gülle de Barış Pınarı Harekatı dolayısıyla bölgede yaşayan 250 aileye insani yardımda bulunduklarını belirterek “Devletimiz ve şanlı ordumuz, 40 yıldır ülkemizin büyük bir mücadele ortaya koyduğu terörü bitirme noktasında çok anlamlı günlerin içindedir. Bu vesile ile Barış Pınarı Harekatı’nı başarı ile tamamlayarak, sınırımızda bir terör koridorunun oluşmasına engel olan şanlı ordumuza; göstermiş oldukları kahramanlıktan ve tüm dünyaya göstermiş oldukları insanlıktan ötürü 85 bin üyeli ihracat ailesi olarak sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Operasyon sürecinde Akçakale’ye yaptığımız ziyarette, Barış Pınarı Harekatı’na, Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak her zaman destek olacağımızın, Şanlı Mehmetçiğimizi hiçbir zaman yalnız bırakmayacağımızın ve bölgede yaşayan vatandaşlarımıza her türlü desteği ulaştıracağımızın sözünü vermiştik. 85 bin mal ihracatçısı ve 5 bin hizmet ihracatçısının temsilcisi olan, ihracatçı birliklerimizin başkan ve yöneticileri bölgede yaşayan vatandaşlarımıza destek olmak amacıyla, gönülden büyük bir birlik ve beraberliği ortaya koydular. Gerek evlerinden uzaklaştırılan mülteci kardeşlerimizin, gerekse bölgemizde yaşayan saygıdeğer vatandaşlarımızın, hayatlarını kolaylaştırabilmenin, hayati bazı ihtiyaçlarını, onların ayaklarına getirmenin, önemli bir vatandaşlık görevi olduğunu düşünerek, bir araya geldik. Halkımızın ve ülkemizin şefkatine sığınan kardeşlerimizin, ihtiyaçlarını giderebilecek; gıdadan, giyime, çocuk bezlerinden, kilimlere ve Kızılay’ımıza destek olabilecek muhtelif malzemeler ile toplam 35 tırımızı bölgenize ulaştırdık” diye konuştu.

GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci ise Barış Pınarı Harekatı bölgesinde ihtiyaç sahiplerine yardım etmek için düzenlenen kampanyaya katkı sağlayanlara teşekkür etti.
Konuşmaların ardından yardım malzemelerini taşıyan tırlar, klakson çalarak yola çıktı.


Editör: Ahmet Şen 
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