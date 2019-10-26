Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 26 Ekim 2019 13:36:03 Tarihinde eklenmiştir.

Siverek’te Feci Kaza! Takla Atan Araçta Sıkıştı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde takla atan otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı.

Siverek’te Feci Kaza! Takla Atan Araçta Sıkıştı

Kaza Siverek-Diyarbakır karayolunun 20’inci kilometresinde meydana geldi. 



 

Sürücü Direksiyon Hakimiyetini Kaybetti

Alınan bilgilere göre Fuat B. Hâkimiyetindeki özel bir işletmeye ait 16 KKL 52 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada Fuat B. Takla atan otomobilde sıkıştı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye ve 112 Acil ekipleri çağrıldı. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan Fuat B’yi uzun uğraşlar sonucu kurtarırken, yaralı ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. 





Editör: Ahmet Şen 
Etiketler
Yorum Yap
Ö-HABER
Siverek’te Feci Kaza! Takla Atan Araçta Sıkıştı
Siverek’te Feci Kaza! Takla Atan Araçta Sıkıştı
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde takla atan otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı.
Şanlıurfa, Eğitim Listesinde 1. Sırada!
Şanlıurfa, Eğitim Listesinde 1. Sırada!
Şanlıurfa, eğitimde ilk sırada yer aldı. Liste bir başarı listesi değil, öğretmen başına kaç öğrencinin düştüğü liste. Yapılan araştırmalarda Şanlıurfa’da öğretmen başına 23 öğrenci düştüğü açıklandı.
​Bakan Gül, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Beyazgül ile Bir Araya Geldi
​Bakan Gül, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Beyazgül ile Bir Araya Geldi
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesini ziyaret ederek Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile bir araya geldi.
​Şanlıurfa’da Görev Yapan Öğretmenlerden Gezici Minibüsle Köy Çocuklarına Kitap
​Şanlıurfa’da Görev Yapan Öğretmenlerden Gezici Minibüsle Köy Çocuklarına Kitap
Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde bir okulda görev yapan iki öğretmen başlattıkları "okumak yolda olmaktır projesi" kapsamında kütüphane olarak tasarladıkları minibüsle köy köy gezerek çocukları kitap, zeka oyunları ve sanat atölyeleriyle buluşturuyor.
​Siverek’te Bağ Bozumu Zamanı
​Siverek’te Bağ Bozumu Zamanı
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bağ bozumu zamanı geldi.
​Şanlıurfa’da Organik Yetiştirlen Meyveler Dar Gelirli Ailelere İkram Ediliyor
​Şanlıurfa’da Organik Yetiştirlen Meyveler Dar Gelirli Ailelere İkram Ediliyor
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kendi fidanlığında organik olarak yetiştirdiği meyveleri dar gelirli ailelere ikram ediyor.
Şanlıurfa Otogarına Türk Bayraklı Nakış
Şanlıurfa Otogarına Türk Bayraklı Nakış
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün talimatı ile şehirlerarası otobüs terminalinin araç giriş bölümüne 'Biz Türkiye'yiz' sloganlı Türk bayrağı nakış işlemeli çalışma yapıldı.
​Bakan Gül, Akçakale’de Mavi Tik Meselesini Açıkladı
​Bakan Gül, Akçakale’de Mavi Tik Meselesini Açıkladı
Şanlıurfa'nın Akçakele ilçesinde açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ABD merkezli sosyal paylaşım platformunda terörist Mazlum Koban'nin hesabının mavi tik ile tanınması ile ilgili soruya, "Bu tür ifadelere verilen cevap Barış Pınarı'dır, barış operasyonudur" dedi.
​ŞUSKİ, Urfa Sanayisine Kepçe Vurdu
​ŞUSKİ, Urfa Sanayisine Kepçe Vurdu
Dün ŞUSKİ tarafından yapılan duyuruda Şanlıurfa2nın bazı mahallelerinde Köprülü Kavşak İnşaatı yapımı dolayısıyla su kesintisinin yaşanacağı açıklanmıştı. Zaten kötü durumda olan Şanlıurfa Sanayisi Köprülü Kavşak yapımı aşamasında ve bu akşamdan itibaren geçerli olmak üzere yarın da devam edecek olan su kesintileriyle de milyonlarca lira zarara uğradı.
​ŞUSKİ Açıkladı! Şanlıurfa’da Hangi Mahallelerde Su Kesintisi Yaşanacak?
​ŞUSKİ Açıkladı! Şanlıurfa’da Hangi Mahallelerde Su Kesintisi Yaşanacak?
Şanlıurfa’da yapımı devam eden Karakoyun Köprülü kavşağında içme suyu hat bağlantısı nedeniyle bazı mahallelerde su kesintisi yaşanacak.
​Şanlıurfa'da Patates Toplayan İşçiler, Kovaları Bu Defa Asker İçin Fırlattı
​Şanlıurfa'da Patates Toplayan İşçiler, Kovaları Bu Defa Asker İçin Fırlattı
Daha önceki yıllarda sosyal medyada paylaşılarak fenomen hale gelen patates toplayan işçilerin havaya kova fırlatması bu defa asker selamı eşliğinde yapıldı.
​Şanlıurfa’da Otomobil Devrildi! Bebek Arabadan Fırladı! 1 Ölü, 2 Yaralı
​Şanlıurfa’da Otomobil Devrildi! Bebek Arabadan Fırladı! 1 Ölü, 2 Yaralı
Şanlıurfa'da otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden bir bebek ölürken, 2 kişi de yaralandı.
​Sokak Ortasında Silahlı Saldırı! Karanlık Sokakta Bacağından Vuruldu
​Sokak Ortasında Silahlı Saldırı! Karanlık Sokakta Bacağından Vuruldu
​Erdoğan ile İmamoğlu, Cuma Namazını Yan Yana Kıldı
​Erdoğan ile İmamoğlu, Cuma Namazını Yan Yana Kıldı
​Erkek Çocuklarını Öpüştüren Fenomenin Hapishanede Öldürüldüğü İddia Edildi
​Erkek Çocuklarını Öpüştüren Fenomenin Hapishanede Öldürüldüğü İddia Edildi
Siverek’te Feci Kaza! Takla Atan Araçta Sıkıştı
Siverek’te Feci Kaza! Takla Atan Araçta Sıkıştı
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
05:15
Güneş
06:36
Öğle
12:14
İkindi
15:14
Akşam
17:42
Yatsı
18:58
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿