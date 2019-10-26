Siverek’te Feci Kaza! Takla Atan Araçta Sıkıştı

Sürücü Direksiyon Hakimiyetini Kaybetti

Kaza Siverek-Diyarbakır karayolunun 20’inci kilometresinde meydana geldi.Alınan bilgilere göre Fuat B. Hâkimiyetindeki özel bir işletmeye ait 16 KKL 52 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada Fuat B. Takla atan otomobilde sıkıştı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye ve 112 Acil ekipleri çağrıldı. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan Fuat B’yi uzun uğraşlar sonucu kurtarırken, yaralı ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı.Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.Editör: Ahmet Şen