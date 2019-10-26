Şanlıurfa, Eğitim Listesinde 1. Sırada!

Bu haber 26 Ekim 2019 13:00:34 Tarihinde eklenmiştir.

Şanlıurfa, Türkiye'de ilkokul kademesinde öğretmen başına düşen öğrenci sayısının en yüksek olduğu kent oldu.







Öğretmen Başına Kaç Öğrenci Düşüyor?

Sadece Veri, Sadece İstatistik (Only Data, Only Statistics) sloganıyla medyada yer alan veri araştırma sitesi Drdatastats, Türkiye’de ilkokul kademesinde öğretmen başına düşen öğrenci sayılarını yayınladı.









Şanlıurfa’da Öğretmen Başına Kaç Öğrenci Düşüyor

Yayınlanan verilerde 2018 yılı istatistiklerine göre Türkiye'de öğretmen başında 18 öğrenci düştüğü tespit edildi. Listenin ilk sırasında da Şanlıurfa yer aldı. Şanlıurfa’da öğretmen başına düşen ilkokul öğrenci sayısı 23 oldu.









Şanlıurfa’da Eğitim Neden Kötü?

Eğitimde yaşanan sorunlardan birinin de öğretmen başına düşen fazla çocuk sayısı olduğu tahmin edilirken, Şanlıurfa’da öğretmen açıklarının olduğu tekrar gündeme geldi.









Editör: Ahmet Şen