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Bu haber 26 Ekim 2019 19:00:47 Tarihinde eklenmiştir.

​Üvey Anne, Sürekli Ağlıyor Diye 3 Yaşındaki Çocuğu Komaya Soktu

Üvey annenin "sürekli ağlıyor" diye dövdüğü 3 yaşındaki kız çocuğu, beyin kanaması geçirerek komaya girdi. Olayla ilgili üvey anne ve babanın da aralarında bulunduğu 4 zanlı adliyeye sevk edildi.

​Üvey Anne, Sürekli Ağlıyor Diye 3 Yaşındaki Çocuğu Komaya Soktu

Edinilen bilgiye göre olay, Adana’nın Yüreğir ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesinde 25 Ekim günü gece meydana geldi. 



 

Üzerine Motosiklet Düştü Denildi, Beyin Kanaması Çıktı

İddiaya göre, 3 yaşındaki Nurcan Mustafa, üzerine motosiklet düştüğü söylenerek babası Cafer Mustafa (24) ve üvey annesi Visal İbrahim (23) tarafından Yüreğir Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada acil serviste ilk kontrolü yapılan kız çocuğunun beyin kanaması geçirdiği belirlenerek hemen ambulans ile Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede kontrol altına alınan kız çocuğunun, yüzünde, kollarında, kafasında ve sırtında izler gören doktor bu izlerin darp sonucu oluşabileceğinden şüphelenerek hemen polise haber verdi. 





 

Çocuğun Vücudunda Darp İzlerine Rastlandı

Ayrıca doktor küçük kız beyin kanaması geçirdiği için hemen yoğun bakıma aldı. Komada olan kız için doktorun haber vermesi üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği dedektifleri geldi. Doktor ile birlikte yapılan ilk incelemede çocuğun kafa, yüz, kol ve sırtındaki izlerin darp izi olduğu tespit edildi. 





 

Baba, Üvey Anne ve Babaanne Gözaltına Alındı

Bunun üzerine polis üvey anne Visal İbrahim, baba Cafer Mustafa ve evdeki diğer akrabaları amca İbrahim Mustafa (21), babaanne Fatma Azğir (56) gözaltına alındı. Alınan ilk ifadede çocuğun üzerine motosiklet düştüğünü söyleyen zanlılar çapraz sorguda çocuğu üvey annenin dövdüğünü itiraf etti.





Editör: Ahmet Şen 
 
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​Üvey Anne, Sürekli Ağlıyor Diye 3 Yaşındaki Çocuğu Komaya Soktu
Üvey annenin "sürekli ağlıyor" diye dövdüğü 3 yaşındaki kız çocuğu, beyin kanaması geçirerek komaya girdi. Olayla ilgili üvey anne ve babanın da aralarında bulunduğu 4 zanlı adliyeye sevk edildi.
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