Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 26 Ekim 2019 18:00:26 Tarihinde eklenmiştir.

​Kusurlu Biçerdöver Göndermişlerdi! Çiftçinin ABD’ye Açtığı Dava 13 Yıl Sonra Sonuçlandı

ABD'li tarım araçları üreticisi John Deere’ye karşı verdiği 13 yıllık hukuk mücadelesini kazandı. 2006 yılında açılan dava ile başlayan süreç Yargıtay’dan çıkan onay ile sonlandı. Firma şimdi ayıplı olduğuna karar verilen 3 biçerdövere karşılık Tarhan'a 22 bin euro ödeyecek.

​Kusurlu Biçerdöver Göndermişlerdi! Çiftçinin ABD’ye Açtığı Dava 13 Yıl Sonra Sonuçlandı

-​Kusurlu Biçerdöver Göndermişlerdi! Çiftçinin ABD’ye Açtığı Dava 13 Yıl Sonra Sonuçlandı


 

2005 Yılında Satılan Biçerdöverler Çiftçileri Mağdur Etti

Dünyanın en büyük tarım aletleri üreticilerinden ABD'li John Deere, Türkiye'de 2005 yılında sattığı yaklaşık 13 adet 1450 CWS ve 1450 WTS model biçerdöverle çiftçileri mağdur etti. Mağdurlardan biri Batmanlı Eşref Tarhan, 2005 yılında ABD'li şirketten tanesini 120 bin euroya satın aldığı 3 biçerdöverin ayıplı olması sebebiyle başlattığı hukuk mücadelesini Yargıtay'ın onaylamasıyla kazandı.




 

22 Bin Euro Ödeme Alacak 

Söz konusu alınan biçerdöverlerin ucuz maliyetinden dolayı Brezilya'da imal edilip Türkiye'ye gönderildiğini ve satıldığını belirten Tarhan, sürekli arıza veren biçerdöverleri mahkeme kararıyla teslim edip firmadan 22 bin euro ödeme alacak. Eşref Tarhan'ın elde ettiği bu sonuç, ayıplı biçerdöverlerden dolayı mağduriyet yaşayan diğer çiftçileri de umutlandırdı.






Editör: Ahmet Şen 
 
Etiketler
Yorum Yap
Güncel
​Kusurlu Biçerdöver Göndermişlerdi! Çiftçinin ABD’ye Açtığı Dava 13 Yıl Sonra Sonuçlandı
​Kusurlu Biçerdöver Göndermişlerdi! Çiftçinin ABD’ye Açtığı Dava 13 Yıl Sonra Sonuçlandı
ABD'li tarım araçları üreticisi John Deere’ye karşı verdiği 13 yıllık hukuk mücadelesini kazandı. 2006 yılında açılan dava ile başlayan süreç Yargıtay’dan çıkan onay ile sonlandı. Firma şimdi ayıplı olduğuna karar verilen 3 biçerdövere karşılık Tarhan'a 22 bin euro ödeyecek.
​Erdoğan ile İmamoğlu, Cuma Namazını Yan Yana Kıldı
​Erdoğan ile İmamoğlu, Cuma Namazını Yan Yana Kıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün cuma namazını yan yana kıldı.
​Erkek Çocuklarını Öpüştüren Fenomenin Hapishanede Öldürüldüğü İddia Edildi
​Erkek Çocuklarını Öpüştüren Fenomenin Hapishanede Öldürüldüğü İddia Edildi
YouTube kanalına yüklediği bir video içeriğinde, para karşılığına erkek çocukları öpüştürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Gaga Bulut'un öldürüldüğü iddiası sosyal medyaya bomba gibi düştü.
​Satıcılar Dertli: Her Şeyin Fiyatı Arttı, Domatesinki Düştü
​Satıcılar Dertli: Her Şeyin Fiyatı Arttı, Domatesinki Düştü
Türkiye'nin yaş sebze ve meyve üretiminde söz sahibi kentlerinden Muğla’da, güz domatesinin 50 ila 60 kuruştan satılması üreticileri üzdü. Ortaca Sebze ve Meyve Halinde 50 ila 60 kuruş arasında değer bulan domatesin üreticileri bu fiyatlarla zarar ettiklerini belirterek yetkililerden yardım istediler.
​Bu Taksiyi Görenler Hemen Polisi Arayacak
​Bu Taksiyi Görenler Hemen Polisi Arayacak
Antalya'da ticari taksici ve aynı zamanda girişimci olan Hakan Doğan, sürücülerinin tehlike anında yada acil durumlarda dışarıya yardım mesajı gönderebilmesini sağlayan uyarı sistemli taksi tepe lambası geliştirdi. Tehlike anında taksi yazan ışıklı anında 'Polis imdat' yazısına dönüyor.
Uyuşturucu Kullanan Genç Sinir Krizleri Geçirdi
Uyuşturucu Kullanan Genç Sinir Krizleri Geçirdi
Uyuşturucuyu kullandığı iddia edilen gencin sinir krizleri geçirdiği anlar saniye saniye görüntülendi.
​Belediyede İhaleye Fesat karıştıran İki Kişi İşten Çıkarıldı
​Belediyede İhaleye Fesat karıştıran İki Kişi İşten Çıkarıldı
Büyükşehir Belediyesinde ‘İhaleye Fesat Karıştırma’ suçu işledikleri tespit edilen 2 sözleşmeli memurun işine son verildi.
​Erdoğan, Kaymakamlık Kursu Kura Töreninde Konuştu
​Erdoğan, Kaymakamlık Kursu Kura Töreninde Konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen 105. dönem Kaymakamlık Kursu kura töreninde önemli açıklamalarda bulundu.
​20 Yıldır Takım Elbiseli, Memur Değil Çaycı
​20 Yıldır Takım Elbiseli, Memur Değil Çaycı
Lise çağında çaycılığa başlayan 37 yaşındaki 2 çocuk babası Eyüp Gündoğdu, 20 yılı aşkın süredir takım elbise ile servis yapıyor.Görenlerin ilk başta şaşırdığı hatta memur zannettiği çaycı Gündoğdu, alışkanlık haline getirdiği için takım elbiseden başka elbise giyemediğini aktardı.
​Şanlıurfa’da Yeşil Alana Yapılması İstenen Fırın İnşaatı Durduruldu
​Şanlıurfa’da Yeşil Alana Yapılması İstenen Fırın İnşaatı Durduruldu
Urfa Çalışma Grubu, Karaköprü’de park içerisine yapılması planlanan fırının mevzuata aykırı olduğu tespit edildikten sonra inşaatın duyurduğunu açıkladı. Urfa Çalışma Grubu, duyarlılığından dolayı Karaköprü Belediyesine teşekkür etti.
​Polis Özel Harekat Timleri Suriye'ye Uğurlandı
​Polis Özel Harekat Timleri Suriye'ye Uğurlandı
Türkiye’nin dört bir tarafından gelen Polis Özel Harekat timleri Suriye’ye uğurlandı.
​Öğrenciye Tokat Atan Öğretmene Ceza
​Öğrenciye Tokat Atan Öğretmene Ceza
Tartıştığı öğrenciye tokat attığı iddiasıyla yargılandığı davadan beraat eden öğretmen Yargıtay'dan gelen haberle sarsıldı. Yüksek Mahkeme; öğrencinin dudaktan yaralanmasına sebep olan öğretmenin ceza alması gerektiğine hükmetti.
​Sır Ölüm, 2 Kadın Boş Arazide Göğsünden Vurulmuş Halde Bulundu
​Sır Ölüm, 2 Kadın Boş Arazide Göğsünden Vurulmuş Halde Bulundu
​Üvey Anne, Sürekli Ağlıyor Diye 3 Yaşındaki Çocuğu Komaya Soktu
​Üvey Anne, Sürekli Ağlıyor Diye 3 Yaşındaki Çocuğu Komaya Soktu
​Kusurlu Biçerdöver Göndermişlerdi! Çiftçinin ABD’ye Açtığı Dava 13 Yıl Sonra Sonuçlandı
​Kusurlu Biçerdöver Göndermişlerdi! Çiftçinin ABD’ye Açtığı Dava 13 Yıl Sonra Sonuçlandı
TİM Yardım Tırları Yola Çıktı! Şanlıurfa’da Dağıtılacak
TİM Yardım Tırları Yola Çıktı! Şanlıurfa’da Dağıtılacak
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
05:15
Güneş
06:36
Öğle
12:14
İkindi
15:14
Akşam
17:42
Yatsı
18:58
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿