-​Kusurlu Biçerdöver Göndermişlerdi! Çiftçinin ABD’ye Açtığı Dava 13 Yıl Sonra Sonuçlandı

2005 Yılında Satılan Biçerdöverler Çiftçileri Mağdur Etti

22 Bin Euro Ödeme Alacak

-​Kusurlu Biçerdöver Göndermişlerdi! Çiftçinin ABD’ye Açtığı Dava 13 Yıl Sonra SonuçlandıDünyanın en büyük tarım aletleri üreticilerinden ABD'li John Deere, Türkiye'de 2005 yılında sattığı yaklaşık 13 adet 1450 CWS ve 1450 WTS model biçerdöverle çiftçileri mağdur etti. Mağdurlardan biri Batmanlı Eşref Tarhan, 2005 yılında ABD'li şirketten tanesini 120 bin euroya satın aldığı 3 biçerdöverin ayıplı olması sebebiyle başlattığı hukuk mücadelesini Yargıtay'ın onaylamasıyla kazandı.Söz konusu alınan biçerdöverlerin ucuz maliyetinden dolayı Brezilya'da imal edilip Türkiye'ye gönderildiğini ve satıldığını belirten Tarhan, sürekli arıza veren biçerdöverleri mahkeme kararıyla teslim edip firmadan 22 bin euro ödeme alacak. Eşref Tarhan'ın elde ettiği bu sonuç, ayıplı biçerdöverlerden dolayı mağduriyet yaşayan diğer çiftçileri de umutlandırdı.Editör: Ahmet Şen