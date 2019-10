​Bakan Gül, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Beyazgül ile Bir Araya Geldi

Gül: Şanlıurfa Her Zaman İstikrardan Yana Durdu

Beyazgül: Şanlıurfa’mız 428 Bin Mülteciyi Uzun Süre Misafir Etti

Şanlıurfa’ya gelen Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Beyazgül’e ve seçilmiş olan belediye başkanlarına görevlerinde başarılar diledi.Büyükşehir belediye başkanlığında gerçekleştirilen ziyarette Şanlıurfa’nın jeopolitik konumu ile ilgili sohbet edilirken, kente yaşayan Suriyeli misafirlerin Barış Harekatı ile birlikte temizlenen güvenli bölgeye gitmesi hususundaki konuları da görüşüldü.Şanlıurfa’nın her zaman istikrardan yana durduğunu belirten Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, “Tüm Şanlıurfalılara vermiş oldukları desteklerden dolayı şükranlarımızı sunuyoruz. Her zaman olduğu gibi Şanlıurfa gerekli destekleri hep vermiştir. Bizler de hükümet olarak her zaman Şanlıurfa’mızın yanında olmaya devam edeceğiz. Sizlere ve seçilen tüm arkadaşlarımıza görevlerinde başarılar diliyoruz. İnşallah Şanlıurfa’mız daha güzel hizmetlere kavuşacaktır” dedi.Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de, “Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda halkımız nasıl bir destek vermesi gerekiyorsa yine ilk günkü gibi desteğini verecektir. 428 Bin mülteciyi Şanlıurfa’mız uzun bir süre misafir etti ve bundan hiçbir zaman şikâyetçi olmadı. Bu gün misafirlerimiz kendi evlerine gitmenin mutluluğunu yaşıyorlar. Valimiz Abdullah Erin’in de ifade ettiği gibi eğer Ceylanpınar ve Akçakale’deki insanlarımızı bıraksalar onlar dahi sınır ötesi operasyona katılacaklardı. Valimizin koordinasyonunda İl Koordinasyon merkezimizde çok güzel çalışmalar yaptık” diye konuştu.Editör: Ahmet Şen