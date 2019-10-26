​Siverek’te Bağ Bozumu Zamanı

Kalan Son Bağlardan Bulamaç Yapılıyor

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde son bahara doğru tatlı bir telaş başladı. Son yıllarda bazı hastalık ve düzensiz bakımlardan dolayı yok olmayla karşı karşıya gelen ve çok az sayıda kalan bağlarda, bağ bozumuna başlandı.Vatandaşlar, Siverek şire üzümünden pekmez, pestil, sucuk, kesme gibi doğal bağ ürünlerini büyük zahmetlerle yapıyor.Ailesiyle birlikte Siverek fırat mahallesi yakınlarında kalan son bağlardan bulamaç yapan Mehmet Bardakçı, işlerinin zor olduğunu ama alıştıkları için, bağ bozumunun kendileri için bir festival havasında geçtiğini söyledi. Bardakçı,” "Bağlardan topladığımız üzümleri basıp şiresini çıkarıyoruz. Daha sonra kazanlarda kaynatıyoruz, şire kaynadıktan sonra, süzülmesini bekliyoruz, süzülen sireden da bulamaç, pekmez ve diğer ürünler elde ediliyor”Bardakçı pestili kış yiyecekleri için hazırladıklarını ve fazlasını da sipariş üzerine sattıklarını söylediEditör: Ahmet Şen