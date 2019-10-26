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Bu haber 26 Ekim 2019 14:00:26 Tarihinde eklenmiştir.

​Erkek Çocuklarını Öpüştüren Fenomenin Hapishanede Öldürüldüğü İddia Edildi

YouTube kanalına yüklediği bir video içeriğinde, para karşılığına erkek çocukları öpüştürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Gaga Bulut'un öldürüldüğü iddiası sosyal medyaya bomba gibi düştü.

​Erkek Çocuklarını Öpüştüren Fenomenin Hapishanede Öldürüldüğü İddia Edildi

Gaga Bulut takma adıyla sosyal medyada tanınan Bulut Altuğ, geçtiğimiz yıl YouTube kanalında yayınladığı bir video ile tepkilere neden olmuştu. Para karşılığında erkek çocukları öpüştürdüğü bir video paylaşan Altuğ, gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı duruşmada tutuklandı. Uzun zamandır haber alınamayan Gaga Bulut'un hapishanede öldürüldüğü iddia edildi.






 

Mahkeme Erişim Yasağı Koydu

Altuğ'un iki erkek çocuğu para karşılığında öpüştürdüğü videolara da mahkeme tarafından erişim yasağı konuldu.



Editör: Ahmet Şen 

 
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