​Erkek Çocuklarını Öpüştüren Fenomenin Hapishanede Öldürüldüğü İddia Edildi

Mahkeme Erişim Yasağı Koydu

Gaga Bulut takma adıyla sosyal medyada tanınan Bulut Altuğ, geçtiğimiz yıl YouTube kanalında yayınladığı bir video ile tepkilere neden olmuştu. Para karşılığında erkek çocukları öpüştürdüğü bir video paylaşan Altuğ, gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı duruşmada tutuklandı. Uzun zamandır haber alınamayan Gaga Bulut'un hapishanede öldürüldüğü iddia edildi.Altuğ'un iki erkek çocuğu para karşılığında öpüştürdüğü videolara da mahkeme tarafından erişim yasağı konuldu.Editör: Ahmet Şen