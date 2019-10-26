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Bu haber 26 Ekim 2019 16:00:51 Tarihinde eklenmiştir.

​Sokak Ortasında Silahlı Saldırı! Karanlık Sokakta Bacağından Vuruldu

Sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan şahıs yaralandı.Silahla bacağından yaralanan şahsın ne için vurulduğu henüz bilinmiyor.

​Sokak Ortasında Silahlı Saldırı! Karanlık Sokakta Bacağından Vuruldu

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Bahçelievler Mahallesi 903. Sokak'ta yürüyen A.S.Ş. (34), kimliği belirsiz bir şahsın silahlı saldırısına uğradı. 



 

Karanlık Sokakta Bacağından Vuruldu

Karanlık olan sokaktaki saldırıda tabancadan çıkan iki mermiden biri A.S.Ş.'nin bacağına isabet etti. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olay yerinde incelemelerde bulundu.

Olayla alakalı soruşturma sürüyor. 



Editör: Ahmet Şen 
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