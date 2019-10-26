​Erdoğan ile İmamoğlu, Cuma Namazını Yan Yana Kıldı

Erdoğan: Fetih Suresini Okudu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan öğle saatlerinde ayrılarak Büyük Çamlıca Camisi'ne geçti.Cuma namazını burada kılan Erdoğan'a, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da eşlik etti. Erdoğan, namazı İmamoğlu ile yan yana kıldı.Cuma namazının ardından Hafız İshak Danış tarafından Fetih Suresi okundu.Danış, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmelerinden ötürü cemaatle tek tek selamlaşamayacağını ifade ederek mikrofonu Erdoğan'a uzattı. Erdoğan, Fetih Suresi'nden bir ayeti okuyarak başladığı konuşmasında, ayetin Türkçesini de aktardı.Editör: Ahmet Şen