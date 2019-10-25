Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 25 Ekim 2019 23:14:51 Tarihinde eklenmiştir.

​Türkiye Günlerce Bu Olayı Konuşmuştu! Hakim Acımadı

Türkiye’nin gündemine düşen olayda, çocuğuna şiddet uygulayan anne davayı kaybetti. Eşinin 2 yaşındaki kızına şiddetini kameraya kaydeden baba, velayet davasını kazandı.

​Türkiye Günlerce Bu Olayı Konuşmuştu! Hakim Acımadı

Zonguldak'ta 2017 yılında 2 yaşındaki öz kızı Esila'yı darp eden annenin vahşeti, eşinin durumdan şüphelenip eve gizli kamera koymasıyla ortaya çıkmıştı. Aradan geçen 2 yıl ardından velayet davası açan baba Erdem T., velayet davasını kazandı.




Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde, kızı Esila'ya 2 yaşındayken, anne Tuğba T.'nin şiddet uyguladığını evin salonuna yerleştirdiği gizli kamerayla ortaya çıkararak, 1 yıl 3 ay hapis cezası almasını sağlayan baba Erdem T. (32), açtığı davayı kazandı.




 

Çocuğunu Dövdüğünü Gizli Kamera İle Tespit Etti

Gökçebey ilçesinde beyaz eşya işletmesi bulunan 29 yaşındaki Erdem T., 2014 yılında Tuğba T. ile görücü usulüyle evlenerek dünya evine girdi. Çiftin 2 yıllık evliliklerinden Esila isimli kız çocukları dünyaya geldi. Erdem T., kızı Esila'nın vücudundaki morlukları görünce durumdan şüphelenip evine gizli kamera yerleştirdi. Annenin kızını dövüp darp ettiği görüntüleri gizli kamera ile tespit eden Erdem T., elindeki görüntülerle polis karakoluna giderek şikayetçi oldu. Tuğba T. hakkında, Gökçebey Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğü ihlali' ve 'alt soya karşı kasten yaralama' suçlarından 5,5 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. Tutuksuz yargılanan Tuğba T., kızına karşı 'basit yaralama' suçunu işlediği kanaatiyle 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ceza, sanığın pişman olması ve iyi hali nedeniyle ertelendi.




 

“Velayet babaya verildi”

Erdem T., ve Tuğba çiftinin Çorlu Aile Mahkemesi'nde açtığı boşanma ve velayet davası sonuçlandı. Mahkeme çiftleri boşarken 4 yaşındaki Esila'nın velayetini baba Erdem T'ye verdi.




 

Dehşet anları gizli kamerada

Erdem T.'nın evin bir bölmesine gizlice yerleştirdiği gizli kameranın kaydettiği o anlar adeta kan dondurdu. Tuğba T'nin “Gırgır nerede? Gırgırı nereye koydun? Hemen getir. Gırgırı nereye koydun ya?” diye bağırdığı görüntülerde minik Esila'nın ağladığı görülüyor. Yerden kalkan ağlayarak çığlık atan kızına “Allah belanı versin, gırgırı nereye koydun” diye tepki gösteren anne, bir süre sonra kızını tokatlayıp kaldırıp yeniden koltuğa fırlatması dehşete düşürdü.




Editör: Ahmet Şen 
 
Etiketler
Yorum Yap
Asayiş
​Türkiye Günlerce Bu Olayı Konuşmuştu! Hakim Acımadı
​Türkiye Günlerce Bu Olayı Konuşmuştu! Hakim Acımadı
Türkiye’nin gündemine düşen olayda, çocuğuna şiddet uygulayan anne davayı kaybetti. Eşinin 2 yaşındaki kızına şiddetini kameraya kaydeden baba, velayet davasını kazandı.
​Bakıcısı Tarafından Darp Edilen Yaşlı Kadını Komşuları Kurtardı
​Bakıcısı Tarafından Darp Edilen Yaşlı Kadını Komşuları Kurtardı
Bakıcısı tarafından darp edildiği iddia edilen yaşlı kadın huzurevine yerleştirildi. Yaşlı kadının komşuları, bakıcısı tarafından darp edildiğini görüp polise haber verdi
​Mahallenin Namusuyla Nasıl Oynarsın Diyerek Saldırdılar
​Mahallenin Namusuyla Nasıl Oynarsın Diyerek Saldırdılar
‘sen mahallenin namusuyla nasıl oynarsın’ diyerek darp ettikleri şahsa senet imzalattıran 3 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.
Madde Bağımlısı Anne, 10 Aylık Bebeğine Uyuşturucu Vererek Hastanelik Etti
Madde Bağımlısı Anne, 10 Aylık Bebeğine Uyuşturucu Vererek Hastanelik Etti
Madde bağımlısı olan annesi tarafından uyuşturucu madde verilen 10 aylık bebek hastaneye kaldırıldı. Anne ile birlikte yaşadığı erkek arkadaşı ise polis tarafından gözaltına alındı.
​Kız kaçırdılar! Aile, Kurşun Yağmuruna Tuttu!
​Kız kaçırdılar! Aile, Kurşun Yağmuruna Tuttu!
Kız kaçırma yüzünden aralarında husumet bulunduğu iddia edilen bir kişinin önce evi sonra iş yeri silahla tarandı. Olayda ölen yada yaralanan olmazken, saldırı anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Çoban Eşeğiyle Birlikte Ölü Bulundu
Çoban Eşeğiyle Birlikte Ölü Bulundu
Kendisinden haber alınamayan çobanın eşeğiyle birlikte uçurumdan vadiye düşerek öldüğü ortaya çıktı. Çobanın cansız bedeni ekiplerin aramasıyla bulunurken, eşeğin de telef olduğu öğrenildi.
​Veliler öğretmeni, öğrencilerin gözü önünde darp etti
​Veliler öğretmeni, öğrencilerin gözü önünde darp etti
Bir öğretmen, iki veli tarafından okul bahçesindeki öğrencilerin gözleri önünde darp edildi.
Düğünü Olacaktı! Suriyeli Kadın 4. Kattan Düştü!
Düğünü Olacaktı! Suriyeli Kadın 4. Kattan Düştü!
4 katlı binanın en üst katından düşen yabancı uyruklu kadın yaralandı. Metrelerce yüksekten yere çakılan kadının nasıl düştüğü ise bilinmiyor.
​Askeri Araç Kaza Yaptı: 26 Yaralı
​Askeri Araç Kaza Yaptı: 26 Yaralı
Askeri aracın kaza yapması sonucu 2’si ağır 26 asker yaralandı. Van Valisi Mehmet Emin Bilmez yaralıları hastanede ziyaret etti.
​Cami Cemaatini 400 Bin Lira Dolandıran İmam Rus Sevgilisiyle Yurt Dışına Kaçtı!
​Cami Cemaatini 400 Bin Lira Dolandıran İmam Rus Sevgilisiyle Yurt Dışına Kaçtı!
Akrabalarını ve cami cemaatini 400 bin TL dolandıran imam Tuncay Güneş, rus sevgisiyle yurt dışına kaçtı.
​Fatura Ödeme Merkezinin Sahibi Onlarca Vatandaşı Dolandırdı
​Fatura Ödeme Merkezinin Sahibi Onlarca Vatandaşı Dolandırdı
El değiştiren fatura ödeme merkezinin yeni sahibi, onlarca mahalleliyi dolandırdı. Vatandaşların fatura ödemek için verdiği paralarla kaçan şahıs, çok sayıda vatandaşı mağdur etti.
​Emekli Polis İki Kardeşe Kurşun Yağdırdı: 1 Ölü, 1 Yaralı
​Emekli Polis İki Kardeşe Kurşun Yağdırdı: 1 Ölü, 1 Yaralı
Emekli bir polis, tartıştığı iki kardeşe kurşun yağdırdı. Olayda kardeşlerden biri hayatını kaydetti, diğeri ağır yaralandı.
​Türkiye Günlerce Bu Olayı Konuşmuştu! Hakim Acımadı
​Türkiye Günlerce Bu Olayı Konuşmuştu! Hakim Acımadı
​Satıcılar Dertli: Her Şeyin Fiyatı Arttı, Domatesinki Düştü
​Satıcılar Dertli: Her Şeyin Fiyatı Arttı, Domatesinki Düştü
​Bu Taksiyi Görenler Hemen Polisi Arayacak
​Bu Taksiyi Görenler Hemen Polisi Arayacak
​Bakıcısı Tarafından Darp Edilen Yaşlı Kadını Komşuları Kurtardı
​Bakıcısı Tarafından Darp Edilen Yaşlı Kadını Komşuları Kurtardı
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
05:14
Güneş
06:35
Öğle
12:14
İkindi
15:15
Akşam
17:44
Yatsı
18:59
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿