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Bu haber 25 Ekim 2019 20:30:07 Tarihinde eklenmiştir.

​Bakıcısı Tarafından Darp Edilen Yaşlı Kadını Komşuları Kurtardı

Bakıcısı tarafından darp edildiği iddia edilen yaşlı kadın huzurevine yerleştirildi. Yaşlı kadının komşuları, bakıcısı tarafından darp edildiğini görüp polise haber verdi

​Bakıcısı Tarafından Darp Edilen Yaşlı Kadını Komşuları Kurtardı

İddialara göre, Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Kepez Mahallesi Mustafa Akay Sokak'ta 83 yaşındaki A.D.; birlikte yaşadığı bakıcısı ve vasisi S.K. tarafından darp edildi. 



 

4 Ay Önce Düşerek Yatalak Olmuştu

Yaşlı kadın 4 ay önce düşerek yatalak olmasıyla beraber altına kaçırmaya başladı. Uzaktan akrabası olduğu iddia edilen S.K. tarafından darp edildiği öne sürülen yaşlı kadına acıyan görgü tanıkları olayı İlçe Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne ardından da İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne taşıdı.
Durumun İlçe Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne bildirilmesi üzerine Müdürlük, bünyesinde bulunan uzmanları polis ekibi ile birlikte söz konusu ikamete yönlendirdi.




 

Sosyal Hizmetler İncelemede Bulundu

Sosyal Hizmet Uzmanları ve polis ekibinin incelemelerinin ardından Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan A.D., iddialara göre Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne teslim edildi. Müdürlük tarafından hastaneden alınıp huzurevine yerleştirilmek istenen A.D., yine iddialara göre huzurevinde yer olmadığı gerekçesiyle, bakıcısı ve vasisi S.K.'ya yeniden teslim edildi.
Yaşlı kadının içinde bulunduğu durum Kdz. Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığına da intikal ettirildi. A.D.'nin bakıcısı ve vasisi S.K.'dan şikayetçi olan bir vatandaş, konuyla ilgili İlçe Emniyet Müdürlüğünde ifade verdi. Bunun üzerine harekete geçen Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü yetkilileri yaşlı kadını evinden alarak, huzur evine yerleştirdi.




 

5 Çocuğundan Biri Bile İlgilenmiyor

Öte yandan, 83 yaşındaki A.D.'nın 5 çocuğu olduğu ve anneleriyle ilgilenmedikleri öne sürüldü.




Editör: Ahmet Şen 
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