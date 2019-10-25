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Bu haber 25 Ekim 2019 15:31:20 Tarihinde eklenmiştir.

​Harran Belediyesi Parklarda Bakım Onarım Çalışmalarını Sürdürüyor

Harran Belediyesi, park ve bahçelerde yürüttüğü bakım onarım ve yenileme çalışmaları kapsamında ilçe merkezinde bulunan Parklarda bank, çöp kovası ve kamelya eksiklerini gideriyor.

​Harran Belediyesi Parklarda Bakım Onarım Çalışmalarını Sürdürüyor

Harran Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, vatandaşların yaşam alanı olan park ve bahçelerin daha düzenli olmasını, vatandaşların ise daha rahat ortamda vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla ihtiyaç duyulan bakım onarım çalışmalarını sürdürüyor. 


Ekipler, park ve bahçelerde onarım gerektiren bank, çöp kovası ve kamelyaların yanında oyun gruplarının yenilenmesi için çalışmalarını bölge bölge tamamlıyor. 

Yüzey alanında kırık ve eksik bulunan parklarda da, ekipler anında müdahale ederek eksiklikleri anında gideriyor.

Bu çalışmalar kapsamında Harran Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, ilçe merkezinde bulunan Parklarda kırılan veya bakım gerektiren bank ve kamelyaların yenilenmesini sağladı. Bunun yanında ilçe merkezinde bulunana parklara 31 bank, 10 çöp kovası ve 4 yeni kamelya monte edildi.




 

“PARKLARIMIZA HEP BİRLİKTE SAHİP ÇIKALIM”

İlçe genelinde ki parkların yenilenerek vatandaşlar için daha sağlıklı ve estetik görünüme kavuşturulduğunu söyleyen Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz, “Ailelerimizin buluştuğu, çocuklarımızın oyunlar oynayıp keyifle vakit geçirdiği parklarımızı, çocuklarımızın fiziksel gelişimine uygun, sağlıklı ve güvenli oyun grupları ve ailelerinin dinlenebileceği şekilde yeniliyoruz. Parklarımıza hep birlikte sahip çıkalım. Geleceğimizin ışıkları çocuklarımıza yakışan, modern ve sağlıklı ortamlar yaratmak, onlara en güzel hizmetleri sunmak için, tüm gücümüzle çalışmaya ve ilçemizde yeni park alanları açmaya devam edeceğiz. Vatandaşımızın kendini iyi hissetmesi için elimizden geleni yapmaya gayret gösteriyoruz.” ifadelerine yer verdi.






Editör: Ahmet Şen 
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​Harran Belediyesi Parklarda Bakım Onarım Çalışmalarını Sürdürüyor
​Harran Belediyesi Parklarda Bakım Onarım Çalışmalarını Sürdürüyor
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