Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 25 Ekim 2019 15:27:45 Tarihinde eklenmiştir.

​Türkiye Judo Federasyonu Şanlıurfa’ya Çıkarma Yaptı

Türkiye Judo Federasyonu 2019 yılı Ekim ayı Yönetim Kurulu toplantısını Şanlıurfa’da gerçekleştirdi.

​Türkiye Judo Federasyonu Şanlıurfa’ya Çıkarma Yaptı

Bir dizi temaslarda bulunan Federasyon Başkanı Sezer Huysuz ve Yönetim kurulu üyeleri Barış Pınarı harekâtına destek içinde Akçakale sınır kapısındaki mehmetçiklerimize moral ziyaretinin ardından Akçakale belediyesini de ziyaret ettiler. 


 

Şanlıurfa, Judoyla Spora Başla Projesinde Pilot İldi

Başkan Huysuz ve Yönetim Kurulu üyeleri IJF (Dünya Judo Federasyonu) tarafından Türkiye’de başlatılan “Judoyla spora başla” projesinin pilot illerinden biri olan Şanlıurfa’daki Direkli ilk okulunuda ziyaret ederek projeyi yerinde inceleyip, Judocular ve öğretmenlerle bir araya geldiler. Başkan  Huysuz “Ülkemizde ilk etapta 20 okulda başlatılan proje için Urfa’dan bir okul seçilmesinin ne kadar yerinde bir karar olduğunu burayı ziyaret ettikten sonra müşahede ettim. Bu güne kadar büyük başarılar elde eden Şanlıurfalı Judoculara yenilerinin ekleneceği ve daha büyük başarılar elde edecekleri açıkça görülüyor, bu anlamda Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, okul yönetimine ve Judo İl Temsilcimiz Mücahid Delioğlu’na teşekkür ediyorum.” dedi. 

Başkan Sezer Huysuz ve Yönetim Kurulu Üyeleri Şanlıurfa ziyaretlerinin son gününde ise Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ü, Haliliye, Eyyübiye ve Karaköprü belediyelerinide ziyaret ettiler.








Editör: Ahmet Şen  
Etiketler
Yorum Yap
Yurt
​Harran Belediyesi Parklarda Bakım Onarım Çalışmalarını Sürdürüyor
​Harran Belediyesi Parklarda Bakım Onarım Çalışmalarını Sürdürüyor
Harran Belediyesi, park ve bahçelerde yürüttüğü bakım onarım ve yenileme çalışmaları kapsamında ilçe merkezinde bulunan Parklarda bank, çöp kovası ve kamelya eksiklerini gideriyor.
​Türkiye Judo Federasyonu Şanlıurfa’ya Çıkarma Yaptı
​Türkiye Judo Federasyonu Şanlıurfa’ya Çıkarma Yaptı
Türkiye Judo Federasyonu 2019 yılı Ekim ayı Yönetim Kurulu toplantısını Şanlıurfa’da gerçekleştirdi.
​Harran Belediyesi, Bataklığı Yaşam Alanına Dönüştürüyor
​Harran Belediyesi, Bataklığı Yaşam Alanına Dönüştürüyor
Harran Belediyesi'nin hummalı çalışmaları tarihi Harran ilçesinin bir bölgesini daha güzelleştiriyor.
​Koca, Şanlıurfa’daki Sağlık Personellerine Teşekkür Etti
​Koca, Şanlıurfa’daki Sağlık Personellerine Teşekkür Etti
Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa’ya gelen sağlık Bakanı Dr. Fahrettin KOCA, Şanlıurfa’daki sağlık çalışanlarına üstün başarılarından dolayı teşekkür etti.
Canpolat, Mahalle Gezilerine Devam Ediyor
Canpolat, Mahalle Gezilerine Devam Ediyor
Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, vatandaşların taleplerini yerinde dinlemek amacıyla yürüttüğü mahalle gezileri programları kapsamında Sancaktar Mahallesinde incelemelerde bulundu.
​Mehmet Kaya, Dünya Gazeteciler Gününü Kutladı
​Mehmet Kaya, Dünya Gazeteciler Gününü Kutladı
Şanlıurfa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet KAYA, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü 'nü kutladı.
​Siverek TSO, Diyarbakır Akreditasyon Çalıştayında
​Siverek TSO, Diyarbakır Akreditasyon Çalıştayında
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Diyarbakır'da ilk kez düzenlediği akreditasyon çalıştayı ile 269 oda ve borsa genel sekreterleri ve akreditasyon sorumlularını Diyarbakır’da bir araya getirdi.
Viranşehir'de Aİle ve Çocuklara Psiko-Sosyal Destek
Viranşehir'de Aİle ve Çocuklara Psiko-Sosyal Destek
​Viranşehir Sosyal Hizmet Merkezi, Barış Pınarı Harekatı’nın gerçekleştiği ilçece süreçten olumsuz etkilenen aile ve çocuklara yardımcı oldu.
​Vali Erin Muhtarlar Gününü Kutladı
​Vali Erin Muhtarlar Gününü Kutladı
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 19 Eylül Muhtarlar Gününü tebrik etti.
​ İstanbul Sanayi Odası ve İş Dünyası Temsilcileri, ŞUTSO’da Bir Araya Geldi
​ İstanbul Sanayi Odası ve İş Dünyası Temsilcileri, ŞUTSO’da Bir Araya Geldi
İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Meclis Başkanı Zeynep Bodur Okyay ile Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri’nden oluşan heyet, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası’nda (ŞUTSO) iş dünyası temsileriyle toplantıda, bir araya geldi.
Vekil Özyavuz'dan Yalçın’a Başsağlığı
Vekil Özyavuz'dan Yalçın’a Başsağlığı
MHP MYK Üyesi, Şanlıurfa Milletvekili İbrahim ÖZYAVUZ, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'a başsağlığında bulundu.
Siverek CHP’den Bir İstifa Daha
Siverek CHP’den Bir İstifa Daha
CHP'den bir istifa daha CHP Siverek ilçe başkan yardımcısı Mehmet şükrü kulaklı istifa etti.
​Tarkan’ın kuzeni cezaevinden firar etti
​Tarkan’ın kuzeni cezaevinden firar etti
Şanlıurfa Otogarına Türk Bayraklı Nakış
Şanlıurfa Otogarına Türk Bayraklı Nakış
​Bakan Gül, Akçakale’de Mavi Tik Meselesini Açıkladı
​Bakan Gül, Akçakale’de Mavi Tik Meselesini Açıkladı
Madde Bağımlısı Anne, 10 Aylık Bebeğine Uyuşturucu Vererek Hastanelik Etti
Madde Bağımlısı Anne, 10 Aylık Bebeğine Uyuşturucu Vererek Hastanelik Etti
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
05:14
Güneş
06:35
Öğle
12:14
İkindi
15:15
Akşam
17:44
Yatsı
18:59
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿