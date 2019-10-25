​Türkiye Judo Federasyonu Şanlıurfa’ya Çıkarma Yaptı

Şanlıurfa, Judoyla Spora Başla Projesinde Pilot İldi

Bir dizi temaslarda bulunan Federasyon Başkanı Sezer Huysuz ve Yönetim kurulu üyeleri Barış Pınarı harekâtına destek içinde Akçakale sınır kapısındaki mehmetçiklerimize moral ziyaretinin ardından Akçakale belediyesini de ziyaret ettiler.Başkan Huysuz ve Yönetim Kurulu üyeleri IJF (Dünya Judo Federasyonu) tarafından Türkiye’de başlatılan “Judoyla spora başla” projesinin pilot illerinden biri olan Şanlıurfa’daki Direkli ilk okulunuda ziyaret ederek projeyi yerinde inceleyip, Judocular ve öğretmenlerle bir araya geldiler. Başkan Huysuz “Ülkemizde ilk etapta 20 okulda başlatılan proje için Urfa’dan bir okul seçilmesinin ne kadar yerinde bir karar olduğunu burayı ziyaret ettikten sonra müşahede ettim. Bu güne kadar büyük başarılar elde eden Şanlıurfalı Judoculara yenilerinin ekleneceği ve daha büyük başarılar elde edecekleri açıkça görülüyor, bu anlamda Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, okul yönetimine ve Judo İl Temsilcimiz Mücahid Delioğlu’na teşekkür ediyorum.” dedi.Başkan Sezer Huysuz ve Yönetim Kurulu Üyeleri Şanlıurfa ziyaretlerinin son gününde ise Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ü, Haliliye, Eyyübiye ve Karaköprü belediyelerinide ziyaret ettiler.Editör: Ahmet Şen