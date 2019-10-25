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Bu haber 25 Ekim 2019 17:30:16 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa’da Organik Yetiştirlen Meyveler Dar Gelirli Ailelere İkram Ediliyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kendi fidanlığında organik olarak yetiştirdiği meyveleri dar gelirli ailelere ikram ediyor.

​Şanlıurfa’da Organik Yetiştirlen Meyveler Dar Gelirli Ailelere İkram Ediliyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün önemle üzerinde durduğu proje kapsamında büyükşehir belediyesi kontrolünde bulunan Şehit Nusret Fidanlığında 900 Hicaz Nar türü ağaçtan toplanan narlar önceden tespit edilen ailelerin adreslerine teslim ediliyor.





 

Meyve Bahçesi, 200 Dönüm Üzerine Kuruldu

Büyükşehir belediyesi bünyesinde bulunan yaklaşık 200 dönüm üzerine kurulu olan Şehit Nusret Fidanlığında her yıl mevsimine bağlı olarak organik üzüm, elma, nar, kayısı ve zeytin gibi birçok meyve çeşidi yetiştiriliyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı olarak fidanlığın bakımı yapılarak toplanılan ürünler Sosyal İşler Daire Başkanlığı personellerine aracılığıyla ailelere ulaştırılıyor.


Editör: Ahmet Şen 
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