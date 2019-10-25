Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 25 Ekim 2019 15:30:52 Tarihinde eklenmiştir.

​Bakan Gül, Akçakale’de Mavi Tik Meselesini Açıkladı

Şanlıurfa'nın Akçakele ilçesinde açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ABD merkezli sosyal paylaşım platformunda terörist Mazlum Koban'nin hesabının mavi tik ile tanınması ile ilgili soruya, "Bu tür ifadelere verilen cevap Barış Pınarı'dır, barış operasyonudur" dedi.

​Bakan Gül, Akçakale’de Mavi Tik Meselesini Açıkladı

Suriye'nin Tel Abyad kentine komşu olan Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde gazetecilere açıklamada bulunan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Mazlum Kobani kod adlı terörist Ferhad Abdi Şahin'in sosyal medya hesabının ABD merkezli bir sosyal paylaşım platformu tarafından mavi tik ile tanınması ve Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği mektup ile ilgili sorulara cevap verdi.

Bakan Gül, "Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bir terör elebaşı ile birlikte aynı yerlerde zikretmek asla kabul edilecek bir davranış ve ifade değildir. Bu konuda onurlu bir devlet olarak, kararlı duruşunu elbette sağlayacaktır. Bu mektuplarla, bu şekilde ifadelere verilen cevap Barış Pınarı'dır, barış operasyonudur. Gereken cevaplar verilmiştir, verilmeye devam edilecektir" dedi.




 

"Barış Pınarı ile algı operasyonlarına da karşılık verildi"

Bakan Gül, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili yaptığı değerlendirmede ise Türkiye'nin güvenlik koridoru oluşturmak için başlattığı harekat ile birlikte, Türkiye üzerinde yapılan algı operasyonlarıyla da mücadele edildiğini belirterek, "Bu operasyonla birlikte Türkiye algı operasyonlarına karşı da başarılı bir operasyon yürütmüştür. Daha harekatın ilk gününde Hareket Merkezi'nde Cumhurbaşkanımızla birlikte bulunurken, bir Hristiyan köyüne saldırı düzenleyen PKK/YPG, bu saldırıları açık bir şekilde kamera kayıtlarına bile yansımışken, 'bu saldırıyı Türkiye yaptı' diye bir algı operasyonlarına şahit olduk. Ama zaman geçtikçe Türkiye’nin bu konudaki hassasiyetini herkes gördü ve terör örgütünün gerçek yüzünü herkese gösterdi" şeklinde konuştu.




 

Yakalanan 49 YPG'liden 32'si tutuklandı

Bakan Gül, Barış Pınarı Harekatı ile 49 YPG'li teröristin yakalandığını ve 32'sinin tutuklandığını da belirterek, "Türkiye, DEAŞ mücadelesini istikrarlı bir şekilde sürdürmeye devam edecektir. Bu çerçevede yine 49 YPG'li yakalanmış ve Türk yargısının önüne çıkartılmıştır. Bunların 32'si tutuklanmıştır diğerlerinin işlemleri devam etmektedir" dedi.




 

"DEAŞ'la mücadelede en kararlı ülke Türkiye"

Gül, YPG terör örgütünün yanı sıra DEAŞ ile de kararlı bir mücadele yürütüldüğünü anlatarak, "Türk vatandaşı, DEAŞ'a mensup olanlarla ilgili de yargı süreci devam etmektedir. Daha öncesinde Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarının yürütüldüğü bölgelerde de 168 DEAŞ'lı cezaevlerinde tutuklu durumdadırlar. Türkiye'de bin 163 DEAŞ'lı cezaevlerinde tutuklu ve mahkumdur. DEAŞ'la mücadelede en kararlı ülke Türkiyedir. Dolayısıyla terörle mücadelede, kimse Türkiye’nin terörle mücadelesini sorgulayamaz. Operasyon da yine başarıyla sonuçlanacak ve ülkemiz yine güvenli bir şekilde yaşamını sürdürmeye devam edecektir" diye konuştu.





Editör: Ahmet Şen 
Etiketler
Yorum Yap
Ö-HABER
Şanlıurfa Otogarına Türk Bayraklı Nakış
Şanlıurfa Otogarına Türk Bayraklı Nakış
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün talimatı ile şehirlerarası otobüs terminalinin araç giriş bölümüne 'Biz Türkiye'yiz' sloganlı Türk bayrağı nakış işlemeli çalışma yapıldı.
​Bakan Gül, Akçakale’de Mavi Tik Meselesini Açıkladı
​Bakan Gül, Akçakale’de Mavi Tik Meselesini Açıkladı
Şanlıurfa'nın Akçakele ilçesinde açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ABD merkezli sosyal paylaşım platformunda terörist Mazlum Koban'nin hesabının mavi tik ile tanınması ile ilgili soruya, "Bu tür ifadelere verilen cevap Barış Pınarı'dır, barış operasyonudur" dedi.
​ŞUSKİ, Urfa Sanayisine Kepçe Vurdu
​ŞUSKİ, Urfa Sanayisine Kepçe Vurdu
Dün ŞUSKİ tarafından yapılan duyuruda Şanlıurfa2nın bazı mahallelerinde Köprülü Kavşak İnşaatı yapımı dolayısıyla su kesintisinin yaşanacağı açıklanmıştı. Zaten kötü durumda olan Şanlıurfa Sanayisi Köprülü Kavşak yapımı aşamasında ve bu akşamdan itibaren geçerli olmak üzere yarın da devam edecek olan su kesintileriyle de milyonlarca lira zarara uğradı.
​ŞUSKİ Açıkladı! Şanlıurfa’da Hangi Mahallelerde Su Kesintisi Yaşanacak?
​ŞUSKİ Açıkladı! Şanlıurfa’da Hangi Mahallelerde Su Kesintisi Yaşanacak?
Şanlıurfa’da yapımı devam eden Karakoyun Köprülü kavşağında içme suyu hat bağlantısı nedeniyle bazı mahallelerde su kesintisi yaşanacak.
​Şanlıurfa'da Patates Toplayan İşçiler, Kovaları Bu Defa Asker İçin Fırlattı
​Şanlıurfa'da Patates Toplayan İşçiler, Kovaları Bu Defa Asker İçin Fırlattı
Daha önceki yıllarda sosyal medyada paylaşılarak fenomen hale gelen patates toplayan işçilerin havaya kova fırlatması bu defa asker selamı eşliğinde yapıldı.
​Şanlıurfa’da Otomobil Devrildi! Bebek Arabadan Fırladı! 1 Ölü, 2 Yaralı
​Şanlıurfa’da Otomobil Devrildi! Bebek Arabadan Fırladı! 1 Ölü, 2 Yaralı
Şanlıurfa'da otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden bir bebek ölürken, 2 kişi de yaralandı.
​Şanlıurfa’da Trafik Kazası: 6 Yaralı
​Şanlıurfa’da Trafik Kazası: 6 Yaralı
Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
​Urfa’da Otel Yok, Açmak İsteyene Ruhsat Yok! Galatasaray Maçı Otel Bulunamadığı İçin Ertelendi
​Urfa’da Otel Yok, Açmak İsteyene Ruhsat Yok! Galatasaray Maçı Otel Bulunamadığı İçin Ertelendi
TSBL Süper Lig Müsabakası Şanlıurfa’ya gelecek olan Galatasaray Basketbol takımı hafta sonu için Şanlıurfa’da otel bulmadığından zaruri olarak maç Cuma gününe alındı.
​Akçakale’de Mültecilere Ekmek Dağıtıldı
​Akçakale’de Mültecilere Ekmek Dağıtıldı
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde sınırın sıfır noktasındaki mülteci ailelere 35 bin ekmek dağıtıldı.
​Şanlıurfa’da Kontrolden Çıkan Araç İş Yerine Daldı: 2 Yaralı
​Şanlıurfa’da Kontrolden Çıkan Araç İş Yerine Daldı: 2 Yaralı
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari araç bir iş yerine daldı. Kazada iş yeri sahibi ile yanında bulunan arkadaşı yaralandı.
​Sağlık Bakanı Koca Ceylanpınar'da
​Sağlık Bakanı Koca Ceylanpınar'da
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Barış Pınarı Harekatı'nda yaralanan Suriye Milli Ordusu'na bağlı askerleri ziyaret etti.
​Barış Pınarı şehidine Şanlıurfa’da Tören Düzenlendi
​Barış Pınarı şehidine Şanlıurfa’da Tören Düzenlendi
Barış Pınarı Harekatı'nda silah kazası sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Caner Selimoğlu'nun naaşı, Şanlıurfa’da düzenlenen törenin ardından memleketi Kars'a gönderildi. Cenaze törenine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da katıldı.
​Tarkan’ın kuzeni cezaevinden firar etti
​Tarkan’ın kuzeni cezaevinden firar etti
Şanlıurfa Otogarına Türk Bayraklı Nakış
Şanlıurfa Otogarına Türk Bayraklı Nakış
​Bakan Gül, Akçakale’de Mavi Tik Meselesini Açıkladı
​Bakan Gül, Akçakale’de Mavi Tik Meselesini Açıkladı
Madde Bağımlısı Anne, 10 Aylık Bebeğine Uyuşturucu Vererek Hastanelik Etti
Madde Bağımlısı Anne, 10 Aylık Bebeğine Uyuşturucu Vererek Hastanelik Etti
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
05:14
Güneş
06:35
Öğle
12:14
İkindi
15:15
Akşam
17:44
Yatsı
18:59
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿