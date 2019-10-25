​ŞUSKİ, Urfa Sanayisine Kepçe Vurdu

Vatandaşlar Köprülü Kavşak Yapımında Sorunlar Yaşadı

Urfa Sanayisi Çalışmaz Hale Geldi

ŞUSKİ Müdürlüğü Köprülü Kavşak yapımı dolayısıyla Şanlıurfa’da suların kesileceğini duyurmuştu. ŞUSKİ yaptığı açıklamada;“Değerli vatandaşlarımız, ŞUSKİ Genel Müdürlüğü olarak Karakoyun Köprülü Kavşağı inşaatında yapılacak olan Ana İsale İçme Suyu Deplase (hat bağlantısı) çalışmaları nedeniyle 25 Ekim 2019 Cuma Saat 22:00 ve 26 Ekim 2019 Cumartesi Saat 17:00 arasında; Hızmalı, Kızılkoyun, Dedeosman, Haleplibahçe, Yakubiye, Buhara, Mance, Muradiye, Şıhmaksut, Topdağı, Eyyübiye, Akşemsettin, Akabe, Direkli, 15 Temmuz, Süleymaniye mahallelerinde ve Şanlıurfa Organize Sanayi bölgesinde zorunlu su kesintisi yaşanacaktır. Vatandaşlarımızın gerekli tedbirleri almalarını önemle duyururuz.” İfadelerine yer verdi.Köprülü Kavşak yapımı sırasında Şanlıurfa sanayisinin milyonlarca lira zarar gördüğü bilinirken, önceki Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi döneminde başlanan inşaatın hala devam ettiği ve ne zaman biteceği henüz netleşmedi. Yapılan bu inşaatla beraber bölgede yaşayan vatandaşların sel baskınları yaşadığı, inşaat nedeniyle evlerinin toz duman içinde kaldığı, belirli aralıkla elektrik ve su kesintilerinin yaşandığı daha önceki yayınlarımızda belirtilmişti.Şanlıurfalı vatandaşların Köprülü Kavşak inşaatından dolayı yaşadığı sıkıntılarınla beraber zaten bitmiş durumda olan sanayiler çalışamaz hale geldi. Zorunlu iş bırakmaların da olduğu Urfa Organize Sanayi Bölgesinde durumdan dolayı milyonlarca lira kayıp var.Yetkililerin konu hakkında açıklaması bekleniyor.Editör: Ahmet Şen