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Bu haber 25 Ekim 2019 14:00:05 Tarihinde eklenmiştir.

​Belediyede İhaleye Fesat karıştıran İki Kişi İşten Çıkarıldı

Büyükşehir Belediyesinde ‘İhaleye Fesat Karıştırma’ suçu işledikleri tespit edilen 2 sözleşmeli memurun işine son verildi.

​Belediyede İhaleye Fesat karıştıran İki Kişi İşten Çıkarıldı

Van Büyükşehir Belediyesince yürütülen idari soruşturmalar sonucunda belediyede görevli sözleşmeli memurlar M.E. ile N.C.’nin ihalelere fesat karıştırdıkları tespit edildi. İhaleye fesat karıştırdıkları tespit edilen 2 kişi hakkında cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulurken, Van Büyükşehir Belediyesinde yapılan idari soruşturma sonucunda da başkanlık oluruyla M.E. ile N.C.’nin sözleşmeleri feshedildi.


Olayla ilgili adli soruşturmanın ise devam ettiği öğrenildi. 




Editör: Ahmet Şen 
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