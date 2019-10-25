Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 25 Ekim 2019 13:00:24 Tarihinde eklenmiştir.

​Kız kaçırdılar! Aile, Kurşun Yağmuruna Tuttu!

Kız kaçırma yüzünden aralarında husumet bulunduğu iddia edilen bir kişinin önce evi sonra iş yeri silahla tarandı. Olayda ölen yada yaralanan olmazken, saldırı anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

​Kız kaçırdılar! Aile, Kurşun Yağmuruna Tuttu!

Olay, İstanbul’un Ümraniye ilçesine bağlı Dudullu Organize Sanayi Sitesi'nde bu akşam 17.00 sıralarında meydana geldi. 


 

Kimsenin Olmaması Faciayı Önledi

Kimliği belirsiz şahıslar İsmail T.’ye ait iş yerinin önüne geldi. Şahıslar silahlarla iş yerini taradı. Saldırıda olay yerinde kimsenin olmaması faciayı önlerken çok sayıda araca kurşun isabet etti. Saldırı anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde iş yeri önüne gelen şahıslar defalarca ateş açıyor. Kurşunlar araçlara isabet ediyor.


 

Kız Kaçırma Meselesi Yüzünden Saldırı Gerçekleşti

Öte yandan iş yeri sahibinin daha önce de evinin silahla tarandığı iddia edilirken, kız kaçırma yüzünden husumetli olduğu öğrenildi. Şahsın evine saldırı anı da güvenlik kamerasına yansımıştı.


Editör: Ahmet Şen 
 
Etiketler
Yorum Yap
Asayiş
​Kız kaçırdılar! Aile, Kurşun Yağmuruna Tuttu!
​Kız kaçırdılar! Aile, Kurşun Yağmuruna Tuttu!
Kız kaçırma yüzünden aralarında husumet bulunduğu iddia edilen bir kişinin önce evi sonra iş yeri silahla tarandı. Olayda ölen yada yaralanan olmazken, saldırı anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Çoban Eşeğiyle Birlikte Ölü Bulundu
Çoban Eşeğiyle Birlikte Ölü Bulundu
Kendisinden haber alınamayan çobanın eşeğiyle birlikte uçurumdan vadiye düşerek öldüğü ortaya çıktı. Çobanın cansız bedeni ekiplerin aramasıyla bulunurken, eşeğin de telef olduğu öğrenildi.
​Veliler öğretmeni, öğrencilerin gözü önünde darp etti
​Veliler öğretmeni, öğrencilerin gözü önünde darp etti
Bir öğretmen, iki veli tarafından okul bahçesindeki öğrencilerin gözleri önünde darp edildi.
Düğünü Olacaktı! Suriyeli Kadın 4. Kattan Düştü!
Düğünü Olacaktı! Suriyeli Kadın 4. Kattan Düştü!
4 katlı binanın en üst katından düşen yabancı uyruklu kadın yaralandı. Metrelerce yüksekten yere çakılan kadının nasıl düştüğü ise bilinmiyor.
​Askeri Araç Kaza Yaptı: 26 Yaralı
​Askeri Araç Kaza Yaptı: 26 Yaralı
Askeri aracın kaza yapması sonucu 2’si ağır 26 asker yaralandı. Van Valisi Mehmet Emin Bilmez yaralıları hastanede ziyaret etti.
​Cami Cemaatini 400 Bin Lira Dolandıran İmam Rus Sevgilisiyle Yurt Dışına Kaçtı!
​Cami Cemaatini 400 Bin Lira Dolandıran İmam Rus Sevgilisiyle Yurt Dışına Kaçtı!
Akrabalarını ve cami cemaatini 400 bin TL dolandıran imam Tuncay Güneş, rus sevgisiyle yurt dışına kaçtı.
​Fatura Ödeme Merkezinin Sahibi Onlarca Vatandaşı Dolandırdı
​Fatura Ödeme Merkezinin Sahibi Onlarca Vatandaşı Dolandırdı
El değiştiren fatura ödeme merkezinin yeni sahibi, onlarca mahalleliyi dolandırdı. Vatandaşların fatura ödemek için verdiği paralarla kaçan şahıs, çok sayıda vatandaşı mağdur etti.
​Emekli Polis İki Kardeşe Kurşun Yağdırdı: 1 Ölü, 1 Yaralı
​Emekli Polis İki Kardeşe Kurşun Yağdırdı: 1 Ölü, 1 Yaralı
Emekli bir polis, tartıştığı iki kardeşe kurşun yağdırdı. Olayda kardeşlerden biri hayatını kaydetti, diğeri ağır yaralandı.
Psikiyatri Doktorunun Feci ölümü! Öldü Mü? Öldürüldü Mü?
Psikiyatri Doktorunun Feci ölümü! Öldü Mü? Öldürüldü Mü?
12. katından beton zemine düşen Psikiyatri Uzmanı Dr. Zeynep Bodur, olay yerinde hayatını kaybetti. Bodur'un Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesinde psikiyatri uzmanı doktoru olarak görev yaptığı öğrenildi.
​Film Gibi Olay! Akrabasına Önce Sevgili Bulup Pusu Kurdu Sonra Da Silahla Saldırdı
​Film Gibi Olay! Akrabasına Önce Sevgili Bulup Pusu Kurdu Sonra Da Silahla Saldırdı
Hasmına sevgili ayarladıktan sonra, pusu kurup onu ve yanındaki şahsı yaraladığı öne sürülen zanlı ve arkadaşları cinayet dedektifleri tarafından yakalandı.
Evde Çıkan Yangın Bir Aileyi Yok Etti! Baba ve 3 Oğlu Öldü, Anne Ağır Yaralı
Evde Çıkan Yangın Bir Aileyi Yok Etti! Baba ve 3 Oğlu Öldü, Anne Ağır Yaralı
Bir evde çıkan yangında baba ve 3 çocuğu hayatını kaybetti. Olayda yaralanan annenin durumunun ise kritik olduğu bildirildi.
​Kendisini Hızır Olarak Tanıtan Özdil, Mümin Lükse Kaçmaz Diyerek Iphone'u Alıp Tuşlu Telefon Göndermiş
​Kendisini Hızır Olarak Tanıtan Özdil, Mümin Lükse Kaçmaz Diyerek Iphone'u Alıp Tuşlu Telefon Göndermiş
Kendisini 'Hızır' olarak tanıtıp mürit toplayan 'Rafet Efendi' lakaplı Şaban Özdil hakkında yeni bilgiler ortaya çıkmaya başladı. Şikayetçi olan mağdurlardan biri Özdil'in 'Mümin lükse kaçmaz' diyerek 7 bin liralık iPhone telefonunu istediğini, karşılığında ise 200 lira göndererek 'Kendine tuşlu telefon al' dediğini anlattı.
​Kız kaçırdılar! Aile, Kurşun Yağmuruna Tuttu!
​Kız kaçırdılar! Aile, Kurşun Yağmuruna Tuttu!
Çoban Eşeğiyle Birlikte Ölü Bulundu
Çoban Eşeğiyle Birlikte Ölü Bulundu
​ŞUSKİ, Urfa Sanayisine Kepçe Vurdu
​ŞUSKİ, Urfa Sanayisine Kepçe Vurdu
​Veliler öğretmeni, öğrencilerin gözü önünde darp etti
​Veliler öğretmeni, öğrencilerin gözü önünde darp etti
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
05:14
Güneş
06:35
Öğle
12:14
İkindi
15:15
Akşam
17:44
Yatsı
18:59
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿