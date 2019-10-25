​Kız kaçırdılar! Aile, Kurşun Yağmuruna Tuttu!

Kimsenin Olmaması Faciayı Önledi

Kız Kaçırma Meselesi Yüzünden Saldırı Gerçekleşti

Olay, İstanbul’un Ümraniye ilçesine bağlı Dudullu Organize Sanayi Sitesi'nde bu akşam 17.00 sıralarında meydana geldi.Kimliği belirsiz şahıslar İsmail T.’ye ait iş yerinin önüne geldi. Şahıslar silahlarla iş yerini taradı. Saldırıda olay yerinde kimsenin olmaması faciayı önlerken çok sayıda araca kurşun isabet etti. Saldırı anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde iş yeri önüne gelen şahıslar defalarca ateş açıyor. Kurşunlar araçlara isabet ediyor.Öte yandan iş yeri sahibinin daha önce de evinin silahla tarandığı iddia edilirken, kız kaçırma yüzünden husumetli olduğu öğrenildi. Şahsın evine saldırı anı da güvenlik kamerasına yansımıştı.Editör: Ahmet Şen