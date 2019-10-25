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Bu haber 25 Ekim 2019 09:00:16 Tarihinde eklenmiştir.

Düğünü Olacaktı! Suriyeli Kadın 4. Kattan Düştü!

4 katlı binanın en üst katından düşen yabancı uyruklu kadın yaralandı. Metrelerce yüksekten yere çakılan kadının nasıl düştüğü ise bilinmiyor.

Düğünü Olacaktı! Suriyeli Kadın 4. Kattan Düştü!

Olay, İstanbul’un Esenyurt ilçesine bağlı Yeşilkent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye, 25-30 yaşlarında yabancı uyruklu kadın 4 katlı binanın en üst katından henüz bilinmeyen bir şekilde aşağıya düştü. İsmi öğrenilemeyen kadının yardım seslerini komşuları duydu. 



 

Yakın Zamanda Düğünü Olacaktı

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri yabancı uyruklu kadına ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Kadının yakın zamanda düğünün olacağı çevredeki vatandaşlardan öğrenilirken ağır yaralı olduğu bilgisine ulaşıldı. Kadının düşme sebebi ise yapılacak incelemenin ardından öğrenilecek.




Editör: Ahmet Şen 
 
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Asayiş
Düğünü Olacaktı! Suriyeli Kadın 4. Kattan Düştü!
Düğünü Olacaktı! Suriyeli Kadın 4. Kattan Düştü!
4 katlı binanın en üst katından düşen yabancı uyruklu kadın yaralandı. Metrelerce yüksekten yere çakılan kadının nasıl düştüğü ise bilinmiyor.
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