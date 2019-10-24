​Cami Cemaatini 400 Bin Lira Dolandıran İmam Rus Sevgilisiyle Yurt Dışına Kaçtı!

ELİNİ KOLUNU SALLAYARAK YURT DIŞINA KAÇTI

İMAM AÇIKLAMA YAPTI

Zonguldak Yeni Camii, Ereğli İmam Hatip Camii, Alaplı Merkez Camii ardından Çaycuma Velioğlu Köyüne sürgün edilen imam akrabalarını ve cami cemaatini 400 bin TL dolandırdı.Siyasetcafe’nin haberine göre, Zonguldak Merkez, Ereğli ve Alaplı ilçelerinde esnafı ve cami cemaatini dolandıran imam, Ereğli ilçesinin İmam Hatip Camii imamıyla yaşadığı tartışma sonucu mahkemelik oldu.Bir çok suç dosyası bulunan ve 2 yıl hapis cezası alan çapkın imam Tuncay Güneş, Edirne Kapı’dan elini kolunu sallayarak rus sevgisiyle yurtdışına kaçtı.Edinilen bilgiye göre, Güneş'in sevgilisiyle kaçmak için önce eşinden ayrıldığı ve topladığı paralarla yurtdışında sevgilisiyle lüks içinde hayat yaşadığı öğrenildi.Sevgilisiyle yurt dışına kaçan İmam Tuncay Güneş hakkındaki iddiaların ardından bir açıklama yaptı.Güneş açıklamasında şunları söyledi:'Sevgili basın mensupları, Feto zihniyetinden sorgulanan insanların algı operasyonlarına itibar etmeyin. Kimseyi dolandırmadık. Türk kültüründe evlilik aşamaları vardır. Söz, nişan ve evlilik akdi gibi. Biz bu evreleri yaşarken önünde eğilmedigimiz bir zihniyet yalan beyanlarıyla sizi de hukuk sürecine doğru yönlendirmektedir. Ben evlendim ve 1 ay sonra da güzelim vatanıma döneceğim. Diyanet İşleri Bakanlığı'da idari dava açılmıştır. Türk adaletine güvencimiz tamdır. Mahkemeler milletin vicdanıdır. Görevimize de iade edecekler inşallah'Editör: Ahmet Şen