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Bu haber 24 Ekim 2019 21:00:27 Tarihinde eklenmiştir.

​Erdoğan, Kaymakamlık Kursu Kura Töreninde Konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen 105. dönem Kaymakamlık Kursu kura töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

​Erdoğan, Kaymakamlık Kursu Kura Töreninde Konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de gerçekleştirilen 105. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni'nde konuştu.



 

Kaymakamlarımız, Bekar veya Evli Şoförün Yanında Oturmalı

Erdoğan, konuşmasında; “Kaymakamlarımız, bekar veya evli, şoförün yanına oturmalı, kamyonete erzak mı koyacak, kışın kömür mü koyacak, hepsini yüklemeli ve ondan sonra da ev ev dolaşmalı. Yani adeta bir Ömer gibi kapıyı çalmalı veya içeriden gelen sese kulak vermeli. Kim geldi dendiğinde de 'kaymakam' denmeli. 'Kaim' dedik ya ve kaymakam ondan sonra da hemen kolileri veya kış mevsimiyse kömürü, odunu vesaire hemen oraya indirivermeli. Bununla siz Cumhurbaşkanınızın orada gören gözü, duyan kulağı, konuşan dili olmalısınız. Bunu yapacağınıza inanıyorum, önce buna hazır mıyız bu çok önemli."




 

Oluk Oluk Kanlar Aktığında Kimse Bu Teklife Dönüp Bakmamıştı

Dün Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda Suriye'de uçuşa yasak bölge teklifinin yapıldığını hatırlatan Erdoğan, şunları kaydetti:
“Bu teklifi Suriye'nin dört bir yanında yüz binlerce masum insan rejimin ve diğer güçlerin savaş uçaklarının bombardımanları altında can verirken gündeme getirmiştik. Oluk oluk kanların aktığı o günlerde kimse bu teklife dönüp bakmamıştı. Şimdi Türkiye Suriye'yi terör örgütlerinden temizleyip asıl sahiplerinin dönüşüne hazır hale getirirken birden bu tür konular akla geliyor. AB'nin sonu bu samimiyetsizliği ve ikiyüzlülüğü yüzünden gelecektir. Bu gidiş hiç iyi değil. Kapıları açarız dediğim zaman tutuşuyorlar. Tutuşmayın. Vakti saati gelince bu kapılar da açılır. Hadi bakalım yüz binleri bir de siz ağırlayın. Bu iş nasıl oluyormuş sizden de bir görelim. Paranız var, güçlüsünüz ama Yunanistan'a yüz kişi gidince denizden hemen bizi telefondan arıyorsunuz. Burada 4 milyon var, 4 milyon. Buna sesiniz çıkmıyor. Kararlıyız.”





 

Bizim Suriye Topraklarında Gözümüz Yok

Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve siyasi birliğine olan saygıyı her fırsatta tekrarladıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları ifade etti:
“Bizim Suriye'nin topraklarında gözümüz yok, böyle bir şey de düşünmüyoruz. Bizim Suriye'de de Türkiye'de de Kürt kardeşlerimizle bir sorunumuz yok. Bizim sorunumuz terör örgütlerinin ta kendisiyledir. Batı yatıyor kalkıyor Kürtler aşağı Kürtler yukarı. Bizim Kürt kardeşlerimizle bir işimiz yok. Bizim işimiz terör örgütleriyle. Böyle söyleyerek terör öğütlerinin adını vermeyerek Kürtler dediğiniz zaman Kürt kardeşlerimizi teröristler olarak vasıflandırıyorsunuz. Bu yanlış bir şey, bunu çözmemiz lazım. Askeri seçeneğe daima en son çare olarak başvurduk. Türkiye, Barış Pınarı Harekatı aşamasına böyle bir süreç sonucunda geldi. Afrin'i teröristlerden temizlediğimiz günden beri Fırat'ın doğusundaki terör oluşumuna da izin vermeyeceğimizi her platformda en yüksek sesle anlattık. Biz bir şeye üzülüyoruz. Devasa ülkelerin liderleri bu teröristlerin başlarını yanlarına alıyorlar, masaya oturuyorlar ve onlarla bu sorunu çözmeye çalışıyorlar. Teröristi siz muhatap olarak karşınıza aldığınızda terörle mücadele olur mu? Bu uluslararası terörle mücadele toplantılarını neden yapıyoruz? Bunlara prim veriyorsunuz, şımartıyorsunuz, azdırıyorsunuz. Verilen sözlerin tutulmaması halinde planlarımızı kendi imkanlarımızla hayata geçirmek zorunda kalacağımızı altına çize çize ifade ediyoruz. Baktık ki kendimiz söyleyip kendimiz inliyoruz ve kolları sıvayıp harekatı başlattık. Siyasete ve diplomasiye olan saygımız gereği attığımız her adımdan önce muhataplarımıza niyetimizi ve hamlemizi açıkça söyledik. Barış Pınarı Harekatına başlarken de Amerika'yı gerektiği şekilde, Rusya'yı ve İran'ı, BM'yi bilgilendirdik. Sonradan anlaşılıyor ki kendilerinden izin almak yerine sadece bilgi vermemizden de bayağı rahatsız olmuşlar” açıklamasını yaptı.

Erdoğan, “Türkiye'nin sınırları boyunca oluşturulmak istenen bir terör koridorunu yıkıp geçmek için kimseden izin almaya ihtiyaç yoktur” dedi




Editör: Ahmet Şen 
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