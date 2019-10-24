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Bu haber 24 Ekim 2019 17:00:12 Tarihinde eklenmiştir.

​Kullanıcılar Rahatsız Oluyordu! WhatsApp Yeni Özelliğini Duyurdu

Dünyanın önde gelen anlık mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp`ta kullanıcıların işine fazlasıyla yarayacak yeni bir özellik devreye giriyor.

​Kullanıcılar Rahatsız Oluyordu! WhatsApp Yeni Özelliğini Duyurdu

WhatsApp kullanıcılarını fazlasıyla sevindirecek bir özellik ortaya çıktı. `Whatsapp gruplara eklenmeyi kapatma` seçeneği altında artık kendilerinden habersiz her gruba girmeyecek.

Kullanıcılar, bu özellik aktif olduğunda artık gruplara kendilerinden habersiz giriş yapmayacak ve bu konuda seçim yapma şansı olacak.



 

WhatsApp’tab Rahatsızlık Yaşayan Kullanıcılara Çözüm

Pek çok kullanıcının ortak şikayetini dikkate alan WhatsApp yönetimi, bir süredir bu özellik üzerinde kafa yoruyordu. İlgisiz kişilerin açtığı gruplara giren ve bu konuda haberdar edilmeyen kullanıcıların rahatsızlığı günden güne artınca şirket, çözümü bu şekilde bulmuşa benziyor.



Editör: Ahmet Şen  
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Teknoloji
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