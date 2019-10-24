​Kullanıcılar Rahatsız Oluyordu! WhatsApp Yeni Özelliğini Duyurdu

WhatsApp’tab Rahatsızlık Yaşayan Kullanıcılara Çözüm

WhatsApp kullanıcılarını fazlasıyla sevindirecek bir özellik ortaya çıktı. `Whatsapp gruplara eklenmeyi kapatma` seçeneği altında artık kendilerinden habersiz her gruba girmeyecek.Kullanıcılar, bu özellik aktif olduğunda artık gruplara kendilerinden habersiz giriş yapmayacak ve bu konuda seçim yapma şansı olacak.Pek çok kullanıcının ortak şikayetini dikkate alan WhatsApp yönetimi, bir süredir bu özellik üzerinde kafa yoruyordu. İlgisiz kişilerin açtığı gruplara giren ve bu konuda haberdar edilmeyen kullanıcıların rahatsızlığı günden güne artınca şirket, çözümü bu şekilde bulmuşa benziyor.Editör: Ahmet Şen