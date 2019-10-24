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Bu haber 24 Ekim 2019 20:00:08 Tarihinde eklenmiştir.

​Bakan Albayrak Açıkladı: Türkiye 10 Sıra Daha Yükseldi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde 10 sıra daha yükselerek 33'üncü sıraya yerleştiğini açıkladı.

​Bakan Albayrak Açıkladı: Türkiye 10 Sıra Daha Yükseldi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından Dünya Bankası'nın raporuna ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Albayrak, Türkiye'nin İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde 10 sıra daha yükselerek 33'üncü sıraya yerleştiğini duyurdu.



Bakan Albayrak'ın açıklaması şöyle:
“Dünya Bankası'nın hazırladığı İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde (Doing Business Index) geçtiğimiz yıl sağlanan 17 basamaklık yükselme ile 60. sıradan 43'üncülüğe çıkmıştık.

Bankanın bugün açıklanan 2020 raporuna göre de 43. sıradan 10 sıra daha yükselerek 33. ülke konumuna geldik.

Bakanlığımız liderliğinde yürüttüğümüz İş Yapma Kolaylığı Reform Çalışmalarına katkı sağlayan tüm mesai arkadaşlarımı, ilgili tüm bakanlıklar ile kamu kurumlarındaki çalışanlarımızı ve TOBB'u tebrik ediyorum.
Reformlarımızı sürdüreceğiz. İşe başlama, vergi ödeme ve dış ticaret gibi alanlardaki kazanımları ileri taşıyacağız.”





Editör: Ahmet Şen 

 
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Ekonomi
​Bakan Albayrak Açıkladı: Türkiye 10 Sıra Daha Yükseldi
​Bakan Albayrak Açıkladı: Türkiye 10 Sıra Daha Yükseldi
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde 10 sıra daha yükselerek 33'üncü sıraya yerleştiğini açıkladı.
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