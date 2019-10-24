​Şanlıurfa'da Patates Toplayan İşçiler, Kovaları Bu Defa Asker İçin Fırlattı

Kovaları asker selamı eşliğinde fırlattılar

Şanlıurfa’dan patates toplamak için İç Anadolu Bölgesi'nin değişik illerine giden tarım işçileri, işlerini tamamladıktan sonra sevinçlerini havaya kova fırlatarak kutlamaya devam ediyor. Önceki yıllarda havaya kova fırlatırken çekilen fotoğrafları sosyal medyada paylaşılarak fenomen olan işçiler, bu yıl da kova fırlatmayı ihmal etmedi.Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesine bağlı Gölcük Mahallesi'nden Sivas'ın Hafik ilçesine bağlı Tavşanlı köyüne giden işçiler, 25 gün boyunca tarlada çalışarak patates topladı. Tarladaki patates toplama işini bitiren işçiler, her yıl olduğu gibi sevinçlerini havaya kova fırlatarak gösterdi. Kovaları ellerine alan 55 işçi, ön tarafta duran arkadaşlarının asker selamıyla birlikte kovaları havaya fırlattı. Cep telefonuyla çekilen fotoğraf ve görüntülerde işçilerin asker selamı da yer aldı.Editör: Ahmet Şen