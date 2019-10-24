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Bu haber 24 Ekim 2019 14:00:43 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa’da Yeşil Alana Yapılması İstenen Fırın İnşaatı Durduruldu

Urfa Çalışma Grubu, Karaköprü’de park içerisine yapılması planlanan fırının mevzuata aykırı olduğu tespit edildikten sonra inşaatın duyurduğunu açıkladı. Urfa Çalışma Grubu, duyarlılığından dolayı Karaköprü Belediyesine teşekkür etti.

​Şanlıurfa’da Yeşil Alana Yapılması İstenen Fırın İnşaatı Durduruldu

Urfa Çalıma Gurubu bir süredir Şanlıurfa’da yeşil alanların imara açılması konusuyla ilgileniyordu. Yapılan araştırmalar sonucunda Şanlıurfa’da zaten kısıtlı olan yeşil alanlara inşa edilmek istenen ve imar mevzuatına uygun olmayan ihlalleri araştırıp gerekli adımları atıldı.



 

Yeşil Alana Yapılmak İstenen Fırın İnşaatı Mevzuata Uygun Değil

Urfa Çalışma Grubu Şanlıurfa’da fazlasıyla ihtiyaç duyulan ve kısıtlı olan yeşil alanlara inşa edilmek istenen yapıların durdurulması konusunda ilk adımı Karaköprü’de attı. Karaköprü ilçesine bağlı Seyrantepe Mahallesi’nde bulunan park alanı içerisinde inşa edilmek istenen fırın ile ilgili Karaköprü Belediyesi ile görüştü. Yapılan görüşmeler neticesinde yapılması planlanan fırın inşası imar mevzuatına uygun görülmeyerek iptal edildi. Konu hakkında duyarlılığından dolayı Karaköprü Belediyesi’ne teşekkürlerini sunan Urfa çalışma Grubu konu hakkında şu açıklamalarda bulundu;




“YEŞİL ALANLARDA BELEDİYE ELİYLE YAPILAN İŞGALLER HAKKINDA KAMUOYU BİLGİLENDİRMESİ !..

Bilindiği üzere ilimiz; park, yeşil alan ve rekreasyon alanları noktasında Türkiye ortalamasının altındadır ve halihazırda mevcut yeşil alanlarda da noksanlıklar söz konusudur. Hal böyle iken; imar planlarında kısıtlı bulunan yeşil alanlarda belediye izni ile; taziye evi, camii, okuma salonu, pazar yeri, muhtar evi gibi kullanımlarla imar mevzuatına aykırı olarak işgaller yapılmaktadır.

Kentsel yeşil alanlar, pek çok yararlarının yanı sıra, insanların doğayla kucaklaşmalarını, stresli yaşamdan uzaklaşmalarını sağlayarak, ruhen ve bedenen daha sağlıklı bir toplum için gerekli şartları sunmaktadır. Bu nedenle, sürdürülebilir kentsel gelişmenin temel bir unsuru olan insan sağlığı için yeşil alanların kent hayatına kazandırılması ve muhafazası elzemdir.

Urfa Çalışma Grubu olarak bu durumun sürdürülebilir olmadığını göz önüne alıp mevcut ihlaller hususunda ilgili meslek odalarımızla beraber (Şehir Plancıları Odası ve Mimarlar Odası) belediyelerimizle temaslarda bulunduk. Söz konusu temaslar neticesinde; Karaköprü İlçesi Seyrantepe Mahallesi 8261. Sokakta bulunan park alanı içerisinde yapılmak istenen fırın inşaatı Belediyemizce durdurulmuştur. Duyarlılığından dolayı Karaköprü Belediyesi yetkililerine teşekkür ederiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur....”






Editör: Ahmet Şen 
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​Şanlıurfa’da Yeşil Alana Yapılması İstenen Fırın İnşaatı Durduruldu
​Şanlıurfa’da Yeşil Alana Yapılması İstenen Fırın İnşaatı Durduruldu
Urfa Çalışma Grubu, Karaköprü’de park içerisine yapılması planlanan fırının mevzuata aykırı olduğu tespit edildikten sonra inşaatın duyurduğunu açıkladı. Urfa Çalışma Grubu, duyarlılığından dolayı Karaköprü Belediyesine teşekkür etti.
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