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Bu haber 24 Ekim 2019 13:00:02 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa’da Otomobil Devrildi! Bebek Arabadan Fırladı! 1 Ölü, 2 Yaralı

Şanlıurfa'da otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden bir bebek ölürken, 2 kişi de yaralandı.

​Şanlıurfa’da Otomobil Devrildi! Bebek Arabadan Fırladı! 1 Ölü, 2 Yaralı

Şanlıurfa'da otomobilin devrildi. Kaza sonucu aynı aileden bir bebek hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre; Ramazan Turna idaresindeki 42 AEA 994 plakalı otomobil, Şanlıurfa- Gaziantep Otoyolu'nun 54. kilometresinde bariyerlere çarparak devrildi.



 

Bebek Arabadan Fırladı

Kazada otomobilden fırlayan 1 yaşındaki bebek Ahmet Çağan Turna, hayatını kaybetti.



 

2 Yaralı Hastaneye Kaldırıldı

Yaralanan sürücü ile yanında bulunan Türban Turna, 112 Acil Servis ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Bebeğin cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu Şanlıurfa Şube Müdürlüğü morguna kaldırıldı.




Editör: Ahmet Şen 
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