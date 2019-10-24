​Şanlıurfa’da Otomobil Devrildi! Bebek Arabadan Fırladı! 1 Ölü, 2 Yaralı

Bebek Arabadan Fırladı

2 Yaralı Hastaneye Kaldırıldı

Şanlıurfa'da otomobilin devrildi. Kaza sonucu aynı aileden bir bebek hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre; Ramazan Turna idaresindeki 42 AEA 994 plakalı otomobil, Şanlıurfa- Gaziantep Otoyolu'nun 54. kilometresinde bariyerlere çarparak devrildi.Kazada otomobilden fırlayan 1 yaşındaki bebek Ahmet Çağan Turna, hayatını kaybetti.Yaralanan sürücü ile yanında bulunan Türban Turna, 112 Acil Servis ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Bebeğin cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu Şanlıurfa Şube Müdürlüğü morguna kaldırıldı.Editör: Ahmet Şen