Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 24 Ekim 2019 10:00:41 Tarihinde eklenmiştir.

Psikiyatri Doktorunun Feci ölümü! Öldü Mü? Öldürüldü Mü?

12. katından beton zemine düşen Psikiyatri Uzmanı Dr. Zeynep Bodur, olay yerinde hayatını kaybetti. Bodur'un Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesinde psikiyatri uzmanı doktoru olarak görev yaptığı öğrenildi.

Psikiyatri Doktorunun Feci ölümü! Öldü Mü? Öldürüldü Mü?

Olay, bu sabah saat 06.30 sıralarında İzmir’in Karşıyaka İlçesine bağlı Mavişehir 2040/4 Sokak'ta meydana geldi. 


 

Yaşadığı Daireden Aşağıya Düştü

Edinilen bilgiye göre eşinden boşandıktan sonra oğluyla birlikte yaşadığı öğrenilen Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesinde Psikiyatri Uzmanı Dr. Zeynep Bodur, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yaşadığı dairenin penceresinden aşağı düştü. Site sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Zeynep Bodur'un yaşamını yitirdiğini belirtti.


 

Ekipler, İntihar Üzerinde Duruyor

Bodur'un cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Zeynep Bodur'un intihar ettiği ihtimali üzerinde duran polis, olayla ilgili inceleme başlattı.




Editör: Ahmet Şen 
 
Etiketler
Yorum Yap
Asayiş
Psikiyatri Doktorunun Feci ölümü! Öldü Mü? Öldürüldü Mü?
Psikiyatri Doktorunun Feci ölümü! Öldü Mü? Öldürüldü Mü?
12. katından beton zemine düşen Psikiyatri Uzmanı Dr. Zeynep Bodur, olay yerinde hayatını kaybetti. Bodur'un Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesinde psikiyatri uzmanı doktoru olarak görev yaptığı öğrenildi.
​Film Gibi Olay! Akrabasına Önce Sevgili Bulup Pusu Kurdu Sonra Da Silahla Saldırdı
​Film Gibi Olay! Akrabasına Önce Sevgili Bulup Pusu Kurdu Sonra Da Silahla Saldırdı
Hasmına sevgili ayarladıktan sonra, pusu kurup onu ve yanındaki şahsı yaraladığı öne sürülen zanlı ve arkadaşları cinayet dedektifleri tarafından yakalandı.
Evde Çıkan Yangın Bir Aileyi Yok Etti! Baba ve 3 Oğlu Öldü, Anne Ağır Yaralı
Evde Çıkan Yangın Bir Aileyi Yok Etti! Baba ve 3 Oğlu Öldü, Anne Ağır Yaralı
Bir evde çıkan yangında baba ve 3 çocuğu hayatını kaybetti. Olayda yaralanan annenin durumunun ise kritik olduğu bildirildi.
​Kendisini Hızır Olarak Tanıtan Özdil, Mümin Lükse Kaçmaz Diyerek Iphone'u Alıp Tuşlu Telefon Göndermiş
​Kendisini Hızır Olarak Tanıtan Özdil, Mümin Lükse Kaçmaz Diyerek Iphone'u Alıp Tuşlu Telefon Göndermiş
Kendisini 'Hızır' olarak tanıtıp mürit toplayan 'Rafet Efendi' lakaplı Şaban Özdil hakkında yeni bilgiler ortaya çıkmaya başladı. Şikayetçi olan mağdurlardan biri Özdil'in 'Mümin lükse kaçmaz' diyerek 7 bin liralık iPhone telefonunu istediğini, karşılığında ise 200 lira göndererek 'Kendine tuşlu telefon al' dediğini anlattı.
​8 Suriyelinin Bıçaklı Saldırısına Uğrayan 16 Yaşındaki Çocuk Yaşam Mücadelesini Kaybetti
​8 Suriyelinin Bıçaklı Saldırısına Uğrayan 16 Yaşındaki Çocuk Yaşam Mücadelesini Kaybetti
Geçtiğimiz hafta yabancı uyruklu bir grup tarafından bıçaklanarak öldürülen İsmail Mert Bayer, son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede Mert’in tabutuna sarılan aile yakınları ve arkadaşlarının uzun süre gözyaşı döktüğü görüldü.
​Eşim Kayıp Diye TV Programına Çıkmıştı! Çapraz Sorguyla Her Şeyi Anlattı
​Eşim Kayıp Diye TV Programına Çıkmıştı! Çapraz Sorguyla Her Şeyi Anlattı
Eşini öldürüp yaktıktan sonra cesedi görünmesin diye üzerine çöp poşetleri koyan ve kayıp başvurusunun ardından bir televizyon kanalında öldürdüğü eşini arayan şahıs gözaltına alındıktan sonra suçunu itiraf etti. Şahsın, eşini öldürüp yaktıktan sonra evine gidip orucunu da açtığı belirlendi.
​Telefonlarına Bakmadığı İçin Kadını 15 Yerinden Bıçaklayıp Öldürdü
​Telefonlarına Bakmadığı İçin Kadını 15 Yerinden Bıçaklayıp Öldürdü
Boş bir araziden yükselen yardım çığlıklarına koşan mahalle bekçileri bir kadını kanlar içinde yerde buldu. Katil zanlısı suç aleti bıçakla birlikte yakalandı.
​Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Mızraklı tutuklandı
​Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Mızraklı tutuklandı
İçişleri Bakanlığınca görevden alınan ve dün gözaltına alındıktan sonra mahkemeye sevk edilen eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, tutuklandı.
​AK Partili Yöneticiler Ölümden Döndü
​AK Partili Yöneticiler Ölümden Döndü
AK Parti'li meclis ve teşkilat üyelerinin içerisinde bulunduğu otomobil kaza yaptı. Büyük hasar gören otomobildeki parti yöneticileri ve meclis üyeleri, kazadan yara almadan kurtuldu.
​Çayı Fazla Yazdın Kavgası: 1'i Ağır 2 Yaralı
​Çayı Fazla Yazdın Kavgası: 1'i Ağır 2 Yaralı
Çayın fazla yazıldığı iddiasıyla çıkan silahlı kavgada, 1’i ağır 2 kişi yaralandı.
​Erciş Belediye Başkanı Yıldız Çetin tutuklandı
​Erciş Belediye Başkanı Yıldız Çetin tutuklandı
Van'ın Erciş Belediye Başkanı Yıldız Çetin, “Silahlı terör örgütüne üye olma, terör örgütü propagandası yapmak” suçlarından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
​Antep’te Doğum yapan karısını Bıçaklamıştı! İfadesi Şok Etti
​Antep’te Doğum yapan karısını Bıçaklamıştı! İfadesi Şok Etti
Gaziantep’te yaklaşık iki ay önce doğum yapan eşini hastanede bıçaklayarak yaralayan şahıs, bugün görülen davada, "Eve dönmesi için korkutmak istedim. İsteseydim üçünü de öldürürdüm" diyerek kendisini savundu. Mahkeme heyeti, şahsın tutukluluk halinin devamına karar verdi.
​Şanlıurfa’da Trafik Kazası: 6 Yaralı
​Şanlıurfa’da Trafik Kazası: 6 Yaralı
​Polis Özel Harekat Timleri Suriye'ye Uğurlandı
​Polis Özel Harekat Timleri Suriye'ye Uğurlandı
Psikiyatri Doktorunun Feci ölümü! Öldü Mü? Öldürüldü Mü?
Psikiyatri Doktorunun Feci ölümü! Öldü Mü? Öldürüldü Mü?
​Film Gibi Olay! Akrabasına Önce Sevgili Bulup Pusu Kurdu Sonra Da Silahla Saldırdı
​Film Gibi Olay! Akrabasına Önce Sevgili Bulup Pusu Kurdu Sonra Da Silahla Saldırdı
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
05:13
Güneş
06:34
Öğle
12:14
İkindi
15:16
Akşam
17:45
Yatsı
19:00
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿