​Urfa’da Otel Yok, Açmak İsteyene Ruhsat Yok! Galatasaray Maçı Otel Bulunamadığı İçin Ertelendi

Oyuncularımız Şanlıurfa’yı Temsil Etme Amacındadır

Maç Girişleri Ücretsizdir

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Engelli Basketbol Takımı Sezonun kendi evindeki 4. hafta müsabakası Cuma günü 11 Nisan Kapalı Spor Salonunda Saat 14:00 da Galatasaray ile karşılaşıyor. Şanlıurfa’da otel sıkıntısının olmasından dolayı maç günü değişti. Göbeklitepe’den sonra Şanlıurfa’ya turist yığınının oluştuğu ve otellerin yetersiz kalabileceğini defalarca gündeme getirmemize rağmen, bugün engelli oyunculara 1 gecelik kalacak yer bulunma sorunu yaşanıyor. Otel sıkıntısının giderilmesi amacıyla otel açmak isteyenlere ruhsat verilmemesi bu tarz sorunların daha çok gündeme geleceğine işaret ediyor.Müsabaka hakkında Takım Antrenörü Serdar Yıldırım, otel sıkıntısı yaşadıklarını dile getirerek açıklamalarda bulundu. Yıldırım; “2019-2020 Tekerlekli Sandalye basketbol sezonun dördüncü hafta kendi evimizde Galatasaray ile oynayacağız Galatasaray basketbol Takımı Konaklama için Hafta sonu için Şanlıurfa’da otel bulamayınca bizlerden hafta içi oynamamız için ricada bulundular bizlerde gelen misafir takımın mağdur olmaması için federasyona olur verdik dolaysı ile maçımız Cuma gününe alındı.” İfadelerine yer verirken şu açıklamalarda bulundu;“Gün değişikliği bizleri olumsuz etkilemeyeceğini bizler bu maça odaklandık. Oldukça güçlü ve iyi bir kadroya sahip Galatasaray’ı burada iyi bir oyun ile yenmek istiyoruz. Biz kendi gücümüzün farkında olarak, Geçen hafta Balıkesir deplasmanında galibiyetle dönen takımımız moralli bir şekilde bu maça çıkacağız yenilmez hiçbir takım olmadığını maçı en çok isteyen en çok inananın kazanacağı inancındayız bu maça iyi hazırlandık Sporcularımız arzulu ve istekli iyi bir oyun ve iyi bir sonuçla Şanlıurfa’yı en iyi yerde temsil etmek amacındayız.”“Cuma Günü 11. Nisan kapalı spor salonundan Kendi taraftarımızı Şanlıurfalı Sporseverleri yanımızda görmek arzusundayız üzülerek belirteyim ki çevre ilerden birçok Galatasaraylı Taraftar takımına destek olmaya gelirken bizler Şanlıurfa’nın süper lig takımı kendi evinde yalnız kalıyorlar arzumuz Şanlıurfalıların kendi takımlarına sahip çıkmaları biziler destek bulmak amacı ile girişlerimiz ücretsiz yaptık halkımız hiçbir ücret ödemeden izlemeye davet ediyoruz Cuma gününü güzel heyecanlı bir müsabaka için tüm halkımızı Kapalı Spor salonuna bekliyoruz.”Şanlıurfa BŞB kendi evinde Galatasaray ile oynadıktan sonra Deplasmanda Gaziantep Büyükşehir Belediye’ye gidecek.Editör: Ahmet Şen