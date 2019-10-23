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Bu haber 23 Ekim 2019 18:30:50 Tarihinde eklenmiştir.

​Harran Belediyesi, Bataklığı Yaşam Alanına Dönüştürüyor

Harran Belediyesi'nin hummalı çalışmaları tarihi Harran ilçesinin bir bölgesini daha güzelleştiriyor.

​Harran Belediyesi, Bataklığı Yaşam Alanına Dönüştürüyor

Harran Belediyesi, Belli Taş Mahallesinde bataklık alanını ıslah ederek kente yeni bir ortak yaşam alanı kazandırıyor. Bataklık ve sazlık alan olarak kötü görüntüsünün yanında kışın aşırı yağışlardan evlerin sular altında kalmasına sebep olan bataklık, yazların ise sivrisineklerin üreme noktası olarak da yurttaşların yoğun şikâyet ettiği bir alandır. 

Harran Belediyesi’nin çalışmaları sonucunda bataklık bölgesi mahalle sakinlerinin isteği doğrultusunda yeni yaşam alanına dönüştürülecek.



Bellitaş mahallesi eski muhtarı ve Harran Ziraat Odası eski Başkanı Muhsin Özyavuz çalışmayla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: Bugün mahallemize Harran Belediyesinden gelen görevli arkadaşları görünce şaşırdım, çünkü yıllardır özellikle bölgemize GAP projesinin gelmesiyle birlikte farklı mahallelerimizde bataklık alanları oluştu ve bu bataklıklar bölgede farklı hastalıkların ortaya çıkmasına müsebbebiyet  vermiştir. Biz bu bataklık konularını yıllardır, gerek il yönetimine gerekse de ilçemiz yönetiminde olanlara dile getirdik, fakat bir netice alamadık. Ama 2019 yerel seçimlerinde Harran Belediye Başkanlığına seçilen Mahmut Özyavuz; Bizzat mahallemize gelerek bataklığı görünce kendisi en az bizim kadar bataklık görüntüsünden rahatsız oldu. Başkan Özyavuz acil bir şekilde Belediye ekiplerine talimat verdi ve çalışmalara başlandı. Ben Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz’a bu hizmetinden dolayı çok teşekkür ediyorum.




 

Özyavuz: Vatandaşlarımızın Önerilerini Dikkate Alıyoruz

Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz yaptığı açıklama da ise şunları söyledi: Bizler yaptığımız bütün çalışmalarımızı, vatandaşlarımızın da önerilerini dikkate alarak, gerçekleştiriyoruz. Mahalle sakinlerinin talepleri doğrultusunda, Belli Taş mahallemizde bulunan bataklık görünümündeki bölgeyi de yaptığımız çalışmalarla yaşam alanına dönüştüreceğiz. Bölgenin dolgusunu ve altyapısını bitirdikten sonra ise bu alanda Belli Taş mahallemize bir kültür evi kazandırmayı hedefliyoruz.” Dedi.






Editör: Ahmet Şen  
 
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