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Bu haber 23 Ekim 2019 20:00:28 Tarihinde eklenmiştir.

​8 Suriyelinin Bıçaklı Saldırısına Uğrayan 16 Yaşındaki Çocuk Yaşam Mücadelesini Kaybetti

Geçtiğimiz hafta yabancı uyruklu bir grup tarafından bıçaklanarak öldürülen İsmail Mert Bayer, son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede Mert’in tabutuna sarılan aile yakınları ve arkadaşlarının uzun süre gözyaşı döktüğü görüldü.

​8 Suriyelinin Bıçaklı Saldırısına Uğrayan 16 Yaşındaki Çocuk Yaşam Mücadelesini Kaybetti

Fatih Karagümrük Mahallesinde 12 Ekim Cuma akşamı yabancı uyruklu bir grubun bıçaklı saldırısına uğrayan İsmail Mert Bayer isimli genç, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. 10 gün hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Bayer, yaşam mücadelesini kaybetti.


 

Tabutun Üstüne BJK Atkıları Örtüldü

Bayer için Edirnekapı Mihrimah Sultan Camisinde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Bayer’in aile yakınlarının yanı sıra İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende, arkadaşları Bayer’in tabutunun üzerine çok sevdiği Karagümrük ve Beşiktaş Spor’un atkılarını örttü. Öğlen namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından, Bayer’in cenazesi defnedilmek üzere Edirnekapı Tokmaktepe Mezarlığına götürüldü.




Editör: Ahmet Şen 
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Asayiş
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​8 Suriyelinin Bıçaklı Saldırısına Uğrayan 16 Yaşındaki Çocuk Yaşam Mücadelesini Kaybetti
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