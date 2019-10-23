​Şanlıurfa’da Kontrolden Çıkan Araç İş Yerine Daldı: 2 Yaralı

Gece Saatlerinde Büyük Bir Sesle İrkildik

Kaza, gece geç saatlerde ilçenin Dicle Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İsmail D. yönetimindeki 33 AGT 34 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle park halinde bulunan araçlara çarptıktan sonra iş yerine girdi. Mahallede korkulu anların yaşanmasına sebep olan kazada iş yeri sahibi Emin D. ile yanında bulunan Eyüp Sabri S. yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.Ticari aracın park halindeki otomobillere çarpması ve iş yerine dalması başka bir iş yerinin güvenlik kamarasınca saniye saniye kaydedildi.Dicle Mahallesi sakinlerinden Faik Topal kaza anını gazetecilere anlattı. Topal, "Gece geç saatlerinde evde otururken, büyük bir sesle irkildik, önce şimşek zannettim, çocuklar pencereden baktıklarında kazanın olduğunu bana söylediler. Yaralanan dükkan sahibi benim yeğenimdir. Hemen dışarı koştum, gittim halen yaralılar yerde ama kaza yapan arabanın yanında kimseye görmedim, şoför korkudan kaçmıştı herhalde. Hemen ambulansı çağırdık ambulans geldi, yaralıları hastaneye götürdü. Araç tam iş yerine girmedi, önce dükkanın dolabına çarptıktan sonra, park halindeki otomobillere çarptı. Arabalardan olmasaydı daha fazla iş yerine girerdi” diye konuştuKaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.Editör: Ahmet Şen