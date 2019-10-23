Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 23 Ekim 2019 16:00:30 Tarihinde eklenmiştir.

​Telefonlarına Bakmadığı İçin Kadını 15 Yerinden Bıçaklayıp Öldürdü

Boş bir araziden yükselen yardım çığlıklarına koşan mahalle bekçileri bir kadını kanlar içinde yerde buldu. Katil zanlısı suç aleti bıçakla birlikte yakalandı.

​Telefonlarına Bakmadığı İçin Kadını 15 Yerinden Bıçaklayıp Öldürdü

Edinilen bilgilere göre olay Çorlu'da Zafer Mahallesi Cemile Yeşil Anadolu Lisesi'nin arkasında yer alan boş alanda meydana geldi. İddialara göre her ikisi de evli olan A.D. (40) ile N.G (34) boş arazide bir süre konuştuktan sonra ilk anda tespit edilemeyen bir sebepten ötürü tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.D. yanındaki bıçakla N.G'yi defalarca bıçaklayarak öldürdü.


 

Katil Zanlısı Kadının Başında Beklerken Yakalandı

Kadının yardım çığlıklarını duyan vatandaşların polise haber vermesi ile olay yerine ilk anda bölgede devriye görevi yapan mahalle bekçileri ardından da polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen mahalle bekçileri kanlar içinde yerde yatan N.G adlı kadının başında katil zanlısı A.D.'yi suç aleti bıçak ile birlikte yakaladı.
Polis ekiplerinin ilk yaptığı incelemede katil zanlısı A.D.'nin alkollü olduğu N.G.'i de en az 15 yerinden bıçakladığını belirledi.




 

Telefona Bakmadığı İçin Öldürdü

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Büro Amirliği ekipleri ile asayiş büro amirliği ekipleri ile nöbetçi Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından defalarca bıçaklanarak öldürülen kadının cansız bedeni incelenmek üzere Çorlu Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Kati zanlısının ilk ifadesinde N.G ile bir süre arkadaşlık ettiklerini kendisi ile telefonlarına bakmadığı için tartıştıklarını bu tartışma esnasında da bıçakladığını söylediği kaydedildi.


Çorlu İlçe Emniyet Müdürü Serdar Kurtoğlu'nun da olay yerine gelerek bilgi aldığı cinayetle ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor. 




Editör: Ahmet Şen 
Etiketler
Yorum Yap
Asayiş
​Telefonlarına Bakmadığı İçin Kadını 15 Yerinden Bıçaklayıp Öldürdü
​Telefonlarına Bakmadığı İçin Kadını 15 Yerinden Bıçaklayıp Öldürdü
Boş bir araziden yükselen yardım çığlıklarına koşan mahalle bekçileri bir kadını kanlar içinde yerde buldu. Katil zanlısı suç aleti bıçakla birlikte yakalandı.
​Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Mızraklı tutuklandı
​Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Mızraklı tutuklandı
İçişleri Bakanlığınca görevden alınan ve dün gözaltına alındıktan sonra mahkemeye sevk edilen eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, tutuklandı.
​AK Partili Yöneticiler Ölümden Döndü
​AK Partili Yöneticiler Ölümden Döndü
AK Parti'li meclis ve teşkilat üyelerinin içerisinde bulunduğu otomobil kaza yaptı. Büyük hasar gören otomobildeki parti yöneticileri ve meclis üyeleri, kazadan yara almadan kurtuldu.
​Çayı Fazla Yazdın Kavgası: 1'i Ağır 2 Yaralı
​Çayı Fazla Yazdın Kavgası: 1'i Ağır 2 Yaralı
Çayın fazla yazıldığı iddiasıyla çıkan silahlı kavgada, 1’i ağır 2 kişi yaralandı.
​Erciş Belediye Başkanı Yıldız Çetin tutuklandı
​Erciş Belediye Başkanı Yıldız Çetin tutuklandı
Van'ın Erciş Belediye Başkanı Yıldız Çetin, “Silahlı terör örgütüne üye olma, terör örgütü propagandası yapmak” suçlarından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
​Antep’te Doğum yapan karısını Bıçaklamıştı! İfadesi Şok Etti
​Antep’te Doğum yapan karısını Bıçaklamıştı! İfadesi Şok Etti
Gaziantep’te yaklaşık iki ay önce doğum yapan eşini hastanede bıçaklayarak yaralayan şahıs, bugün görülen davada, "Eve dönmesi için korkutmak istedim. İsteseydim üçünü de öldürürdüm" diyerek kendisini savundu. Mahkeme heyeti, şahsın tutukluluk halinin devamına karar verdi.
​Rekabet Cinayetini Getirdi: 2 Ölü
​Rekabet Cinayetini Getirdi: 2 Ölü
Uyuşturucu satıcısı olduğu iddia edilen kişilerin rekabeti kanlı bitti. 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan olayın katil zanlıları yakalandı. Şüphelilerden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
​Hırsız Örümcek Adam Gibi Duvara Tırmanıp Hırsızlık Yaptı
​Hırsız Örümcek Adam Gibi Duvara Tırmanıp Hırsızlık Yaptı
Gaziantep'te akıllara durgunluk veren bir hırsızlık olayı yaşandı. Duvarları örümcek adam gibi tırmanan hırsız, çatıdan çatıya atlayarak gözüne kestirdiği bir eve girdi. Evden av tüfeği, ziynet eşyası ve para çalan hırsız, hastaneden dönen ev sahiplerinin geldiğini anlayınca kapıyı içeriden kilitleyip kaçtı.
​Arkadaşını Aramak İçin Telefon İstedi Vermeyince Sırtından Bıçakladı
​Arkadaşını Aramak İçin Telefon İstedi Vermeyince Sırtından Bıçakladı
Arkadaşını aramak için parkta oturan gençten telefon isteyen K.P, telefonu alamayınca 23 yaşındaki genci sırtından bıçaklayarak kaçtı.
​Firari Ergenekon Savcısı Yakalandı
​Firari Ergenekon Savcısı Yakalandı
FETÖ’yle bağlantılı olduğu gerekçesiyle ihraç edilen ve hakkında kırmızı bülten çıkarılan Ergenekon davasının savcısı Mehmet Murat Dalkuş İstanbul'da yakalandı.
Husumeti Olduğu Evi Basıp 3 Kişiyi Bıçakladı
Husumeti Olduğu Evi Basıp 3 Kişiyi Bıçakladı
Daha önce aralarında husumet bulunan ailenin evine gelen İ.K. 3 kişiyi bıçakla yaraladı. Zanlı gözaltına alınırken yaralanan 2 kişinin yoğun bakımda ki tedavileri sürüyor.
​2 Yıllık Evlilerdi! Bu Kararı Kendimiz Aldık Deyip Canlarına Kıydılar
​2 Yıllık Evlilerdi! Bu Kararı Kendimiz Aldık Deyip Canlarına Kıydılar
Bir şahıs karısını silahla vurarak öldürdü ardından intihar etti. 2 yıllık evli çiftin cansız bedenleri evlerinde polis tarafından bulundu.
​Telefonlarına Bakmadığı İçin Kadını 15 Yerinden Bıçaklayıp Öldürdü
​Telefonlarına Bakmadığı İçin Kadını 15 Yerinden Bıçaklayıp Öldürdü
​Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Mızraklı tutuklandı
​Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Mızraklı tutuklandı
​AK Partili Yöneticiler Ölümden Döndü
​AK Partili Yöneticiler Ölümden Döndü
​Şanlıurfa’da Kontrolden Çıkan Araç İş Yerine Daldı: 2 Yaralı
​Şanlıurfa’da Kontrolden Çıkan Araç İş Yerine Daldı: 2 Yaralı
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
05:13
Güneş
06:33
Öğle
12:14
İkindi
15:17
Akşam
17:46
Yatsı
19:01
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿