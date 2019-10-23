Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 23 Ekim 2019 09:00:56 Tarihinde eklenmiştir.

​MSB Duyurdu! Yeni Bir Harekata Gerek Kalmadı

Milli Savunma Bakanlığı, "Sürenin sonunda ABD tarafından PKK/YPG’nin bölgeden çekilmesinin tamamlandığı bildirilmiştir" dedi.

​MSB Duyurdu! Yeni Bir Harekata Gerek Kalmadı

Milli Savunma Bakanlığı, "BPH alanı dışındaki hudutlarımızın güvenliği ve YPG terör örgütü unsurlarının 30 km. dışına çıkarılmasına yönelik esasları da içeren anılan mutabakat çerçevesinde mevcut harekât alanımız dışında bu aşamada yeni bir harekât icra edilmesine gerek kalmamıştır.


Böylece Bölgede bir barış koridoru oluşturmak suretiyle yerlerinden edilmiş Suriye'li kardeşlerimizin gönüllü ve güvenli bir şekilde evlerine ve topraklarına dönmesi sağlanacaktır" ifadelerine yer verdi.



Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Barış Pınarı Harekatı alanı dışındaki hudutlarımızın güvenliği ve YPG terör örgütü unsurlarının 30 kilometre dışına çıkarılmasına yönelik esasları da içeren anılan mutabakat çerçevesinde mevcut harekat alanımız dışında bu aşamada yeni bir harekât icra edilmesine gerek kalmamıştır.” denildi.




Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili son gelişmelere ilişkin açıklama yayımladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

1. 17 Ekim 2019 tarihinde Fırat’ın doğusuna ilişkin Türkiye ile ABD arasında mutabakata varılmış; bu kapsamda, Barış Pınarı Harekatı’na (BPH) 120 saat ara verilmiş ve bugüne kadar tarafımızdan mutabakata varılan hususların yerine getirilmesinde gerekli hassasiyet gösterilmiştir.

2. Sürenin sonunda ABD tarafından PKK/YPG’nin bölgeden çekilmesinin tamamlandığı bildirilmiştir.

3. 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi’de Sayın Cumhurbaşkanımız ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı arasında varılan mutabakat kapsamında yarından itibaren Rusya Federasyonu ile müşterek çalışmalara başlanacaktır.

4. BPH alanı dışındaki hudutlarımızın güvenliği ve YPG terör örgütü unsurlarının 30 km. dışına çıkarılmasına yönelik esasları da içeren anılan mutabakat çerçevesinde mevcut harekat alanımız dışında bu aşamada yeni bir harekat icra edilmesine gerek kalmamıştır.

5. Türkiye, sınırlarının güneyinde bir terör koridorunun oluşmasına asla müsaade etmeyecek ve terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir.

6. Böylece Bölgede bir barış koridoru oluşturmak suretiyle yerlerinden edilmiş Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü ve güvenli bir şekilde evlerine ve topraklarına dönmesi sağlanacaktır.






Editör: Ahmet Şen 
 
Etiketler
Yorum Yap
Güncel
​MSB Duyurdu! Yeni Bir Harekata Gerek Kalmadı
​MSB Duyurdu! Yeni Bir Harekata Gerek Kalmadı
Milli Savunma Bakanlığı, "Sürenin sonunda ABD tarafından PKK/YPG’nin bölgeden çekilmesinin tamamlandığı bildirilmiştir" dedi.
​Başkan Erdoğan: Verilen Sözler Yerine Getirilmedi, Gereken Adımları Atacağız
​Başkan Erdoğan: Verilen Sözler Yerine Getirilmedi, Gereken Adımları Atacağız
Terör örgütü PKK-PYD'li teröristlerin güvenli gölgeden çekilmeleri için verilen 120 saatlik süre sona erdi. Konuya ilişkin açıklama yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Verilen sözler yerine getirilmedi, gereken adımları atacağız" ifadelerinde bulundu.
​Erdoğan ve Putin'den ortak basın toplantısı: 10 maddelik anlaşma açıklandı
​Erdoğan ve Putin'den ortak basın toplantısı: 10 maddelik anlaşma açıklandı
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Soçi kentinde gerçekleştirdiği 6 saati aşan görüşmelerin ardından, ortak basın toplantıları başladı.
​Erdoğan Rusya Ziyareti Öncesi Açıklamalarda Bulundu
​Erdoğan Rusya Ziyareti Öncesi Açıklamalarda Bulundu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bu gece saat 22.00 itibariyle süre bitiyor. İlgili birimlerimiz süreci sahada takip ediyor. Amerika’nın ülkemize verdiği sözler tutulmazsa harekatımızı kaldığı yerden bu sefer çok daha büyük kararlılıkla devam ettireceğiz” dedi.
​TBMM'de Nöbetçi Bakan Uygulaması Bu Hafta Başlayacak
​TBMM'de Nöbetçi Bakan Uygulaması Bu Hafta Başlayacak
TBMM'de her hafta için üç ‘nöbetçi bakan’ uygulaması bu hafta başlayacak.
​Operasyon Emri Bekleyen Komandoya Yıldırım Çarptı
​Operasyon Emri Bekleyen Komandoya Yıldırım Çarptı
Komando uzman çavuş, arkadaşlarıyla birlikte operasyon emri beklerken yıldırım çarpması neticesinde yaralandı.
​Belediye Başkanı Muhtarlara Tabut Hediye Etti
​Belediye Başkanı Muhtarlara Tabut Hediye Etti
Belediye Başkanı, muhtarlar Günü dolayısıyla tabut hediye etti. Ercengiz, “Bizim en sevdiklerimiz, en kıymetlilerimiz onlara yakışan şekilde son yolculuğuna uğurlansın” dedi.
Antepli Vatandaş: Elim kırılsaydı da Ak Parti’ye oy vermeseydim
Antepli Vatandaş: Elim kırılsaydı da Ak Parti’ye oy vermeseydim
Gaziantep'te yaşanan sel felaketi sonrası AKP'li belediyenin vatandaşlara yardım elini uzatmaması isyan ettirdi. Bir vatandaş; “Elim kırılsaydı da Ak Parti’ye oy vermeseydim” dedi
​Devrilen Traktörün Altında Kalan Çiftçi Hayatını Kaybetti
​Devrilen Traktörün Altında Kalan Çiftçi Hayatını Kaybetti
Devrilen traktörden düşen çiftçi pulluğun altında kalması sonucu hayatını kaybetti.
​İki Şehir Arasındaki Sınır Kavgası Yeniden Alevlendi: 5 Yaralı
​İki Şehir Arasındaki Sınır Kavgası Yeniden Alevlendi: 5 Yaralı
Malatya ile Adıyaman arasındaki sınır tartışması yeniden alevlendi. İddiaya göre Adıyaman'a sınır olan Kozluk Mahallesi'ndeki yaylada yol çalışması yapıldığı sırada bölgeye gelen Adıyamanlı yüz kişilik grup bölgenin kendilerine ait olduğunu ileri sürerek Malatyalılara saldırdı, olayda 5 kişi yaralandı.
YÖK'den Öğrencilere Müjde
YÖK'den Öğrencilere Müjde
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), hem merkezi yerleştirme hem özel yetenek sınavı ile öğrenci alımı yapılan 14 programa 2020 yılından itibaren öğrenci alımının sadece merkezi yerleştirme sınavı sonucu ile yapılmasına ilişkin kararı öğrencilerin ve velilerin talepleri üzerine yeniden gözden geçirerek, kararın uygulanmasının bir yıl ertelenmek suretiyle 2021 yılından itibaren başlatılmasına karar verdi.
​Maçtan Dönen Takım Ölümden Döndü
​Maçtan Dönen Takım Ölümden Döndü
Maçtan dönen Gençlergücüsporlu oyuncularını taşıyan araçta yangın çıktı. Sporcular araçtan talihliye edilirken, otobüsten ise geriye demir yığını kaldı.
​MSB Duyurdu! Yeni Bir Harekata Gerek Kalmadı
​MSB Duyurdu! Yeni Bir Harekata Gerek Kalmadı
Bakan Açıkladı! 50 Bin TL’lik Kredi İmkanı
Bakan Açıkladı! 50 Bin TL’lik Kredi İmkanı
​Başkan Erdoğan: Verilen Sözler Yerine Getirilmedi, Gereken Adımları Atacağız
​Başkan Erdoğan: Verilen Sözler Yerine Getirilmedi, Gereken Adımları Atacağız
​Koca, Şanlıurfa’daki Sağlık Personellerine Teşekkür Etti
​Koca, Şanlıurfa’daki Sağlık Personellerine Teşekkür Etti
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
05:13
Güneş
06:33
Öğle
12:14
İkindi
15:17
Akşam
17:46
Yatsı
19:01
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿