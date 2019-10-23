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Bu haber 23 Ekim 2019 00:02:49 Tarihinde eklenmiştir.

​Başkan Erdoğan: Verilen Sözler Yerine Getirilmedi, Gereken Adımları Atacağız

Terör örgütü PKK-PYD'li teröristlerin güvenli gölgeden çekilmeleri için verilen 120 saatlik süre sona erdi. Konuya ilişkin açıklama yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Verilen sözler yerine getirilmedi, gereken adımları atacağız" ifadelerinde bulundu.

​Başkan Erdoğan: Verilen Sözler Yerine Getirilmedi, Gereken Adımları Atacağız

Terör örgütü YPG'ye çekilmesi için verilen süre sona erdi. Başkan Erdoğan 120 saatin dolmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, " Atmamız gereken adımları atacağız. Taviz verirsek YPG'nin önü açılır. Verilen sözler yerine getirilmedi" dedi.


Türkiye ile ABD arasında 17 Ekim'de varılan mutabakatta terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı Harekâtı bölgesinden çekilmesi için verilen 120 saatlik süre 22 Ekim 22.00 itibarıyla sona erdi.


 

Erdoğan’dan Barış Pınarı Harekatı Açıklamsı

Başkan Erdoğan, "Verilen sözler tam manası ile yerine gelmiş değil. Döner dönmez kesin neticeleri alacağız. Atmamız gereken adımları atacağız. Taviz verecek olursak terör örgütünün önünü açmış oluruz." dedi.






Editör: Ahmet Şen 
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​Başkan Erdoğan: Verilen Sözler Yerine Getirilmedi, Gereken Adımları Atacağız
​Başkan Erdoğan: Verilen Sözler Yerine Getirilmedi, Gereken Adımları Atacağız
Terör örgütü PKK-PYD'li teröristlerin güvenli gölgeden çekilmeleri için verilen 120 saatlik süre sona erdi. Konuya ilişkin açıklama yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Verilen sözler yerine getirilmedi, gereken adımları atacağız" ifadelerinde bulundu.
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