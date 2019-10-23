​Başkan Erdoğan: Verilen Sözler Yerine Getirilmedi, Gereken Adımları Atacağız

Erdoğan’dan Barış Pınarı Harekatı Açıklamsı

Terör örgütü YPG'ye çekilmesi için verilen süre sona erdi. Başkan Erdoğan 120 saatin dolmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, " Atmamız gereken adımları atacağız. Taviz verirsek YPG'nin önü açılır. Verilen sözler yerine getirilmedi" dedi.Türkiye ile ABD arasında 17 Ekim'de varılan mutabakatta terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı Harekâtı bölgesinden çekilmesi için verilen 120 saatlik süre 22 Ekim 22.00 itibarıyla sona erdi.Başkan Erdoğan, "Verilen sözler tam manası ile yerine gelmiş değil. Döner dönmez kesin neticeleri alacağız. Atmamız gereken adımları atacağız. Taviz verecek olursak terör örgütünün önünü açmış oluruz." dedi.Editör: Ahmet Şen